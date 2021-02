Mladík Polák se vrací do Budějovic jako náhrada za zraněného kapitána Macha

Lídr tabulky Karlovarsko zase před play off získalo tahouna Brna z minulé sezony Daniela Římala a nového univerzála těsně před uzávěrkou přestupů přivedlo i Ústí nad Labem. Matěj Šmídl do ústeckého celku zamířil z belgického Aalstu, účastníka Ligy mistrů.

Mach, který s Jihostrojem získal osmkrát ligový titul, si ve středeční dohrávce proti Karlovarsku (3:1) zlomil kotník a jeho návrat v této sezoně není příliš reálný. Polák doplní dvojici blokařů Peter Ondrovič - Valerij Todua. Poslední tým tabulky Příbram tak vyměnil narychlo za kandidáta na titul.

„Budu se rvát o to, abych se dostal do hrající šestky. Je trochu smutné, že přicházím do Jihostroje vlastně kvůli zranění Radka Macha. Mrzí mě, co se mu stalo. Druhá strana mince ale je, že teď dostanu šanci hrát v play off a bojovat o nejlepší umístění v extralize,“ řekl Polák pro klubový web.

Jihočeši ztrácejí z druhé příčky tři body na Karlovarsko, které odehrálo o zápas víc. A pro play off Západočeši přivedli z Brna jednoho z nejproduktivnějších hráčů minulého ročníku Římala.

„Čeká nás druhá část sezony, a vzhledem k její obtížnosti, smrtícímu kalendáři, Lize mistrů i případným zraněním jsme chtěli doplnit družstvo o smečaře nebo univerzála, volba padla na Daniela Římala,“ uvedl předseda Jakub Novotný. V týmu mistrů extraligy z roku 2018 Římal vytvoří dvojici s dalším levákem Patrikem Indrou.