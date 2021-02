Budějovičtí volejbalisté mají první místo na dohled, nahánějí Karlovarsko

V první sadě si hosté dokázali vypracovat slušný bodový náskok, ale i ten se podařilo domácím smazat. Rozhodnout tak musela až dlouhá koncovka.



„Po Karlovarsku to byl pro nás velmi těžký zápas. Tady na Odolce se nikdy nehraje dobře. My si ceníme, že jsme udrželi koncentraci, i když tam bylo hodně situací, které ji odváděly. Jsme vděční za tři body, které nám pomohou ve finálním součtu,“ chválil si kapitán a univerzál Českých Budějovic Filip Rejlek. Sám se také stal nejvíce bodujícím hráčem zápasu, protože se postaral o 27 bodů.

I druhý set začali lépe Jihočeši, kteří po celou sadu lépe podávali i bránili na síti. Jihostroj domácím nakonec dovolil uhrát jen dvacet bodů. Odolena Voda zabrala až ve třetím setu. I v něm Jihostroj vedl, ale tentokrát se domácím povedl obrat a snížili na 1:2 ze svého pohledu.

„Bohužel to dneska na body nestačilo, ale myslím, že jsme předvedli dobrý volejbal. Dařilo se nám s Budějovicemi držet krok, to je pro nás dobré znamení do budoucna,“ přidal svůj pohled kapitán a také univerzál domácího mužstva Martin Hladík.

Začátek čtvrtého setu byl vyrovnanější. O tom, že ho vyhrají hosté, rozhodla prostřední pasáž, kdy Jihostroj navýšil svůj náskok a sada se pak i přes snahu domácích hráčů jen dohrála.

„Tři sety to bylo vyrovnané utkání, nás může mrzet koncovka první sady, ale České Budějovice ukázaly, proč jsou nahoře v tabulce. Dělají málo chyb, dobře servírují i brání,“ zhodnotil trenér Odoleny Vody Martin Kop.

„Měli jsme docela práci s domácím plachtícím servisem, proto jsme v určitých fázích zápasu ztráceli body, kdy jsme si nepřihráli. Hůř jsme útočili z hlavního kůlu, protože Odolka má velmi dobře postavený blok na vysoké balony,“ vypíchl trenér Budějovic René Dvořák několik chyb ze sobotního utkání. „Když už to vypadalo, že vyhrajeme 3:0, tak Odolka zabojovala a dala výborné servisy. Ve čtvrtém setu jsme byli po celou dobu nad Odolenou Vodou, takže si myslím, že jsme si zasloužili vyhrát. V týdnu jsme měli tři těžké zápasy a už jsme toho měli plné zuby,“ dodal Dvořák.

Po dvaceti odehraných utkáních mají České Budějovice v tabulce 49 bodů. Vedoucí Karlovarsko jich posbíralo 52, ale má navíc předehraný jeden zápas.

V sobotu odehraje Jihostroj poslední domácí zápas před play off. Od 18 hodin přivítá Ostravu. Základní část Jihočeši ukončí o týden později v Brně.