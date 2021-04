Nastavit si hlavu a zvítězit, burcují v Budějovicíh před třetí bitvou

„Prohrávat už dva nula na zápasy není moc dobrý pocit,“ přiznal hlavní trenér Jihostroje René Dvořák. „Byli odvážnější než my. Měli také lepší servis a bohužel jsme toho moc neubránili, ani naše mezihra teď není ideální,“ doplnil ke hře obou týmů.

1 set vyhráli českobudějovičtí volejbalisté ve finálové sérii za dvě utkání.

Jako v utkáních s Libercem se Dvořák nemohl příliš spoléhat například na smečaře Filipa Stoiloviče. V prvním finálovém utkání si nezahrál vůbec, v pátek už na pár výměn na hřiště šel.



„Zase nemáme tolik variant, abychom něco výrazně měnili. Třeba Stoilovič nemůže ještě hrát na sto procent, byl zraněný. Ale na zranění se vymlouvat nebudeme,“ podotkl Dvořák. Pak bylo ve hře střídání Filipa Rejlka na post univerzála za Caseyho Schoutena, o kterém trenér hodně uvažoval. „Ale sety byly vyrovnané, i proto bylo těžké do toho zasahovat. Já zase nejsem zastáncem nějakého šíleného střídání, zvláště v takových utkáních, kdy jde o všechno,“ zdůraznil trenér Jihostroje.

Jeho týmu teď už jde o všechno, finále se hraje jenom na tři vítězné zápasy. Pokud se chce budějovický tým ještě o titul poprat, musí dnes zabrat a povinně v Karlových Varech vyhrát. Podle Dvořáka by měli hráči ještě zlepšit zejména podání, tam vidí rezervy.

„Mohli bychom ještě více škodit. Hlavně Vary jsou na tom útočně skvěle, hraje jim výborně Indra a Wiese či Vašina. Mají se o co opřít a pak jsou v euforii. Kromě servisu my naopak musíme přidat i na obraně a na nahrávce,“ přemítal kouč Jihočechů.

Neméně důležitou součástí taktiky na třetí duel bude psychika. A to na obou stranách hřiště. V tomto ohledu by si mohl o trochu více věřit Jihostroj, protože má v kádru daleko více zkušenějších hráčů než mladý tým Karlovarska. „Nemáme tam co ztratit,“ řekl jasně libero a právě jeden ze zkušených členů kádru Martin Kryštof.



„Celkově jsme finálovou sérii začali špatně. Už v prvním zápase jsme se ohromně natrápili na jejich plachtícím podání, což pokračovalo i u nás v hale. Sice jsme se trochu chytli ve druhém setu, ale pořád jsou v naší hře spousty nepřesností,“ zhodnotil Kryštof.

10 mistrovských titulů už získaly volejbalové Budějovice. Letos mohou přidat 11.

Podle něj to dnes bude zejména o tom, jak se k veledůležitému zápasu každý ze spoluhráčů postaví. „Každý by si to měl v hlavě nastavit tak, že sice prohráváme 0:2 na zápasy, avšak série nekončí. Ale je to tak, že my už musíme a zároveň víme, že v play off je ten poslední krok ošidný. Vary tedy mohou hrát o něco nervózněji. My však na tohle nemůžeme myslet, či s tím dokonce počítat, musíme koukat na nás, na naši hru. Chce to soustředit se opravdu na každý balon a jít si pro každý bod,“ nabídl Martin Kryštof pár rad pro nadcházející duel.



A má i další nápad, jak Karlovarsku hru znepříjemnit. „Musíme stoprocentně lépe odpřihrávat. Příjem nás zdobil celou sezonu,“ uvedl Kryštof, jehož hlavním úkolem při hře je právě příjem míčů po podání soupeřů.

Podobně sebe i celý tým burcuje blokař Peter Ondrovič. „Do každého balonu půjdeme na sto deset procent, nic jiného nám ani nezbývá,“ věří slovenský blokař.

Zda bude recept Kryštofa i Ondroviče na rozjeté Karlovarsko na třetí pokus platit, se ukáže dnes od 17.10 hodin v Karlových Varech. Přímý přenos mohou fanoušci sledovat na programu ČT sport. Blokaři Jihostroje musí eliminovat například v pohodě hrajícího univerzála Patrika Indru.

Pokud ještě Jihočeši finálovou sérii prodlouží, bude se další utkání hrát opět na českobudějovické palubovce sportovní haly.