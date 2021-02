Ukazuje se, jak je domácí hala výhodná, ví budějovický Rejlek

Nemrzí vás přeci jen, že vám první místo o kousek uteklo?

Výchozí pozici máme do play off dobrou. Že by mě to vyloženě mrzelo, to se říci nedá. Musíme se o to více v play off prát, protože se letos ještě více ukázalo, že výhoda domácího prostředí je obrovská.

Zkuste stručně zhodnotit základní část.

Sehráli jsme jeden zápas, který nás trochu straší, a to zápas s Prahou. Nehráli jsme úplně dobře. Stane se, že prohrajeme v Liberci či v Karlových Varech. Navíc i prohry jsou k něčemu dobré, tým se z nich poučí.

Jste dobře sehraní na play off?

Myslím si, že jsme. A co jsme nestihli, to už stejně nedoženeme. Často jsme si pomohli dobrým servisem, zejména v domácím prostředí, a Miguel (nahrávač De Amo, pozn. autora) měl pak o to lehčí práci.

Nebudou vám před play off chybět zkušenosti z těžkých zápasů v evropských pohárech, které jste tentokrát nehráli?

Asi ano, někomu by se to tak zdát mohlo. Hlavně mladším klukům by prospělo se vžít do role outsidera, získat atmosféru takových utkání, pro ně je to trošku škoda. My starší, jako je Radek Mach a Martin Kryštof, si zase naopak užijeme víc klidu. Pro nás je lepší, když si odpočineme, a navíc si myslím, že starší hráči se dokáží na důležité zápasy namotivovat i tak.

Plní zatím angažmá v Jihostroji vaše očekávání?

Jsem přímo nadšený, očekávání to předčilo. Všechno tu funguje skvěle. To, co pro nás dělá masér Filip Hoch, s tím jsem se snad ještě nikde nesetkal. Vím, že to bude znít jako klišé, ale v Budějovicích se cítím opravdu jako doma. Každý, kdo přijde do šatny, do ní bez potíží zapadne.

Kazí to možná jen, že pořád hrajete bez fanoušků.

To mě hrozně mrzí, máte pravdu. Nikdy se v Budějovicích nehrálo snadno, diváci tu umí soupeřům pořádně zatopit. Opravdu jsem se těšil na parádní publikum. Na chvíli nás všechny navnadilo to jarní krátkého období, kdy na přípravu dorazily asi tři stovky lidí. To byla paráda, lidi byli přímo hladoví po sportu. Teď už bohužel ani nevěříme, že se do haly fanoušci do konce sezony dostanou.