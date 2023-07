ONLINE: Vondroušová ve Wimbledonu září, od finále ji dělí jeden set

Vondroušová si účast v semifinále travnatého grandslamu zařídila poté, co v Londýně po téměř dvou hodinách urvala utkání proti světové čtyřce Jessice Pegulaové. „Nevím, co se stalo, ve třetím setu jsem prohrávala 1:4. Je to skvělý pocit, nemůžu tomu uvěřit,“ dojímala se čerstvá semifinalistka.

V první sadě přehrála Američanku 6:4, druhou po mírném propadu ztratila 2:6. Když skóre hrálo ve třetím setu v její neprospěch, spousta diváků už přestávala věřit. Jenže houževnatá Češka se nezastavila, v pauze zaviněné zatahováním střechy se zocelila a na kurt se vrhla za vítězstvím.

A zamilovala se do povrchu, který dřív rozhodně v oblibě neměla. „Jo, teď už to asi je láska. Po tomhle zápase proti trávě nemůžu říct ani slovo,“ smála se.

Ve Wimbledonu jí to na zeleném dvorci mimořádně pálí. Při cestě travnatými kurty odstranila postupně Peyton Stearnsovou, nasazené dvanáctku Veroniku Kuděrmětovovou a dvacítku Donnu Vekičovou. V osmifinále si ve třech setech poradila s krajankou Marií Bouzkovou.

Teď v Londýně čelí další výzvě, v bitvě o finále hraje s Ukrajinkou Svitolinovou, která na grandslam dostala divokou kartu. „Dařilo se jí skvěle i v Paříži,“ připomněla Vondroušová, že na Roland Garros se její soupeřka probojovala do čtvrtfinále. „Co dělá, je neuvěřitelné. Trochu jsme si psaly na Instagramu. Fandím jí. Zvládá tolik věcí. Myslím, že je superžena,“ smála se.

Bývalá světová trojka se do tenisového života vrátila poté, co loni v říjnu přivedla na svět dceru Skai. V All England Clubu si připsala cenné skalpy, v osmifinále vyřadila Viktorii Azarenkovou, v úterý dokonce ukončila wimbledonskou jízdu světové jedničky, Polky Igy Šwiatekové.

„Iga není jen perfektní tenistka, ale je to i skvělá osobnost. Byla jednou z prvních, která pomohla ukrajinskému lidu. Není jednoduché hrát zrovna s někým takovým, s někým, s kým sdílíte tolik pozitivních momentů. Ale jsem na sebe pyšná, jak jsem dnes hrála,“ pochválila se Svitolinová po čtvrtfinále.

Vondroušová má s Ukrajinkou zápornou bilanci 2:3, poslední důležitá utkání na turnaji v Římě a olympiádě v Tokiu však s přehledem vyhrála. „Ale na trávě jsme se ještě nepotkaly. Ona tu předvádí neskutečné výkony. Válí v tříseťácích. Možná má životní formu,“ uvědomuje si Češka.

„Markéta je těžkou soupeřkou, hrát s ní pro mě bude výzva. Proto nechci předbíhat a přemýšlet o tom, jestli se můžu dostat do finále,“ oponuje Svitolinová.

Sabalenková vyzve Džábirovou

O druhý finálový post svedou boj Běloruska Sabalenková a Tunisanka Džábirová. Druhá zmiňovaná vyřadila českou šampionku Petru Kvitovou, které nadělila jednoznačný výsledek 6:0, 6:3.

Ve čtvrtfinále sehrála reprízu loňského boje o wimbledonskou trofej, Kazašce Jeleně Rybakinové oplatila porážku, když zdárně otočila nepříznivý vývoj utkání. Z letošních semifinalistek je Džábirová jedinou tenistkou, jež triumfovala na travnatém povrchu.

Sabalenková v All England Clubu účinkuje popáté v kariéře. Při prvních třech pokusech zapsala dohromady jen jednu výhru, předloni se stejně jako letos probojovala do semifinále, ve kterém ve třech setech podlehla Češce Karolíně Plíškové.

Jako jediná z letošních čtyřech semifinalistek Wimbledonu ví, jaké je držet v rukou grandslamovou trofej. Uspět se jí povedlo v lednu na Australian Open, na Roland Garros ji v semifinále předčila Karolína Muchová.