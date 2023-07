Soutěživá povaha s drsnějším smyslem pro humor, říká trenér o Vondroušové

Vondroušovou trénoval už při jejím senzačním průniku do finále Roland Garros na jaře 2019. Pak se pod vlivem různých okolností na nějakou dobu rozešli.

Teď se bývalý profík, který svého času držel 59. místo na žebříčku ATP, podílí na dalším úspěchu levoruké tenistky, která i díky jeho pobídnutí válí na dříve neoblíbené trávě.

V hloučku českých reportérů Hernych promluvil o jejím pochroumaném kotníku: „Má ho zatejpovaný a drží.“

Zmínil kynoucí únavu: „Už jsme tady přes čtrnáct dní. Zápasy jsou těžké i mentálně. Ale Maky je zvládá perfektně.“

A odkýval její úterní rozhodnutí odstoupit po úspěšném čtvrtfinále dvouhry z deblu. „Myslím, že udělala správně. Ušetřila síly.“

Jak jste ji přesvědčil, aby dala tenisu na trávě šanci?

Spíš si potřebovala zvyknout, získat jistotu v pohybu a částečně přizpůsobit taktiku. Postup do semifinále samozřejmě nečekal nikdo. Ale vždycky jsem si říkal, že může vyniknout na všech površích. Je velmi šikovná. Potřebovala nabrat sebedůvěru.

Vám se na nejrychlejším povrchu dařilo. Co jste jí radil?

Hrál jsem na trávě rád. Dával jsem jí nějaké tipy, ale spíš jsme si na tréninku zkoušeli různé situace.

V čem vás v Londýně překvapila?

Moc se mi líbí její pohyb a aktivita ve výměnách.

Loni dlouho marodila. Vidíte, že po návratu působí jaksi dospěleji?

Určitě dospěla. Je zkušenější, vyhranost jí nikdo nevezme. Vyplácí se dlouhodobá práce na kondici. Dokáže soupeřky přetlačit, o čemž dřív pochybovala.

Tvrdí, že je soutěživá úplně ve všem. Souhlasíte?

Určitě. Nemohla by být takhle dobrá bez ctižádosti a soutěživosti. Kdysi jsme spolu hráli ping pong. Porazila mě. A od té doby odmítá odvetu, aby si nepokazila bilanci.

Nacházíte nějakou shodu v jejích výkonech na Roland Garros 2019 a Wimbledonu 2023?

Oba turnaje jsou úplně jiné. Na obou ale dokázala vybojovat opravdu těžké mače.

Jaká vládne nálada v pronajatém domku?

Pohodička. Bydlíme ještě s Miri (deblovou parťačkou Kolodziejovou) a její rodinou. Barák je nádherný, s velkým obývákem. Stojí kousíček od areálu. Každý máme svůj pokoj. Ani všechny ty místnosti nevyužijeme.

Zabírá zábava proti stresu?

Pro mě je příjemné soužití základem pracovního vztahu. Lidi musí mít podobné uvažování, smysl pro humor. Hrajeme karty a různé společenské hry. Občas koukneme na film. Nenudíme se.

Jaký má Markéta smysl pro humor?

Takový drsnější, což mi sedí.

Co rozhodne mač se Svitolinovou?

Maky musí hrát stejně jako v předchozích zápasech, čili agresivně.

Tímhle stylem otočila třetí set čtvrtfinálové bitvy s Pegulaovou, že?

To byl nádherný zápas s vysokou úrovní. Holky si nedarovaly ani míček zadarmo. Jsem strašně rád, že to Maky zvládla až do konce.

Na tribuně sedíte skoro bez hnutí. Křiknete občas nějaký tip?

Sem tam jo. Ale spíš jsem rád, když se Markéta uzavře do sebe a ví, co chce hrát. Je hodně samostatná. Já udělám analýzu před zápasem, vypíchnu pár věcí, které můžou pomoct.

Jste v kontaktu s Markétiným mentorem Jiřím Hřebcem?

Jasně. Zrovna v úterý jsme si volali. Oslavoval, zrovna byl na Štvanici. Všichni tam měli radost.