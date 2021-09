Drama na hlavní scéně. Krejčíková vítězí úplně vyčerpaná, sokyně láteří

New York (Od našeho zpravodaje) - Žádné oslavy, žádný rozhovor na kurtu. Tenistku Barboru Krejčíkovou po postupu do čtvrtfinále US Open v mrákotách odváděli do zákulisí zdravotníci. V závěru bitvy s Garbině Muguruzaovou se nechala ošetřit a vydechovala mezi výměnami. Nakvašená soupeřka po porážce u sítě vyčetla omlouvající se Krejčíkové: "Tak neprofesionální!"