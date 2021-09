Krejčíková o prázdné nádrži i reakci Muguruzaové: Ponížila mě, jsem smutná

New York (Od našeho zpravodaje) - Do závěrečné tiskovky tenistky Barbory Krejčíkové na US Open se promítlo zklamání z porážky, únava z napěchovaného programu i smutek z obvinění, které vůči ní vznesla Garbině Muguruzaová. Nálada při ní nicméně nebyla toliko teskná.