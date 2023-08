Muchovou v Cincinnati vyhnal z kurtu déšť, Plíšková ve čtyřhře postoupila

Turnaj mužů a žen v Cincinnati tvrdý povrch Muži (dotace 6,6 milionu dolarů)

Dvouhra - 1. kolo:

Lajovič (Srb.) - F. Cerúndolo (Arg.) 6:3, 6:4

Thompson (Austr.) - Isner (USA) 7:6 (7:5), 7:6 (7:2)

Auger-Aliassime (12-Kan.) - Berrettini (It.) 4:6, 6:2, 6:3

Ruusuvuori (Fin.) - Moutet (Fr.) 6:4, 6:2

Jarry (Chile) - Safiullin (Rus.) 4:6, 6:3, 6:3 Ženy (dotace 2 788 468 dolarů)

Dvouhra - 1. kolo:

V. Williamsová (USA) - V. Kuděrmětovová (16-Rus.) 6:4, 7:5

Potapovová (Rus.) - Naefová (Švýc.) 1:6, 6:4, 7:5

Kalininová (Ukr.) - Ču Lin (Čína) 6:3, 7:5

Paoliniová (It.) - Kosťuková (Ukr.) 6:2, 6:1

Stephensová (USA) - Cocciarettová (It.) 7:5, 6:2 Čtyřhra - 1. kolo:

Plíšková, Vekičová (ČR/Chorv.) - Garciaová, Kosťuková (Fr./Ukr.) 6:4, 2:6, 10:8