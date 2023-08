Plíšková i přes nepřízeň počasí v Montrealu postupuje, raduje se i Bouzková

České tenistky Karolína Plíšková a Marie Bouzková vstoupily vítězně do přípravného turnaje na US Open v Montrealu. Předloňská finalistka turnaje Plíšková zdolala v Kanadě 6:3, 6:7, 6:2 Číňanku Ču Lin, Bouzková porazila 7:6, 6:3 Američanku Kaylu Dayovou. Jiří Lehečka ve svém prvním utkání na tvrdém povrchu před US Open porazil v úvodním kole turnaje v Torontu 7:5, 3:6, 7:6 Američana Brandona Nakashimu.