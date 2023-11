Sabalenková zabojuje na Turnaji mistryň o postup, Pegulaová o třetí výhru

S naprostým přehledem si zatím v Mexiku počíná Američanka Pegulaová. Po zvládnutém úvodním utkání s Rybakinovou podala přesvědčivý výkon i proti vládkyni ženského žebříčku Sabalenkové a s předstihem si zajistila pokračování na turnaji.

Poslední zápas skupiny Bacalar si zahraje proti Sakkariové z Řecka, která na prestižní akci nahrazuje zraněnou Karolínu Muchovou. Devátá tenistka světa už dvakrát vyfasovala kanára, nepřipsala si jedinou výhru a s Cancúnem se může pomalu loučit.

Uhájit může aspoň kladnou bilanci vzájemných zápasů s Pegulaovou. Zatím vyhrála pět z devíti duelů, ovšem v tomto roce se radovala jen jednou ze tří střetnutí.

Odvrátí Sabalenková konec?

Stejně daleko od pokračování i vyřazení stojí Sabalenková a Rybakinová. Obě hračky mají na kontě jednu výhru a jednu porážku. Vítězka vzájemného duelu bere vše.

„Bude to stejné jako na všech ostatních turnajích. Nebude to snadné, ale pokusím se ze sebe vydat to nejlepší,“ vyhlíží Rybakinová.

Letos se utkaly už třikrát: Běloruska slavila ve finále Australian Open, kazachstánská tenistka zase v Indian Wells a naposledy na začátku října v Pekingu.

Pegulaová hraje znovu i čtyřhru

Dále pokračují deblové zápasy ve skupině Maya Ka’an. Japonky Šúko Aojamaová a Ena Šibaharaová prohrály 6:4, 2:6, 6:10 s americko-australským duem Nicole Melicharová-Martinezová, Ellen Perezová.

Australsko-belgická dvojice Storm Hunterová a Elise Mertensová zápolí s americko-nizozemským párem Desirae Krawczyková, Demi Schuursová.

Závěrečný zápas programu patří skupině Mahahual a prvním nasazeným Američankám Pegulaové a Coco Gauffové, které musí zvítězit nad německo-ruským párem Laura Siegemundová, Věra Zvonarevová, jinak na turnaji končí.

Výsledek duelu budou bedlivě sledovat také Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, které odehrají poslední utkání proti vítězkám US Open Gabriele Dabrowské a Erin Routliffeové v pátek. Ve stejný den se představí i Markéta Vondroušová, jež zabojuje o postup s Gauffovou.

Tenisový Turnaj mistryň v Cancúnu tvrdý povrch, dotace 9,000.000 dolarů Skupina Maya Ka’an:

Melicharová-Martinezová, Perezová (8-USA/Austr.) - Aojamaová, Šibaharaová (3-Jap.) 4:6, 6:2, 10:6