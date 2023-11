WTA se začala zabývat stížnostmi tenistek na organizaci Turnaje mistryň

Závěrečný podnik sezony v Cancúnu je od začátku terčem kritiky. Tenistky včetně světové jedničky Aryny Sabalenkové z Běloruska nebo Markéty Vondroušové upozornily především na špatný povrch kurtu.

Nelíbí se jim také špatná organizace Turnaje mistryň, který byl Cancúnu přidělen teprve v září. I proto byl areál dokončen až těsně před začátkem a tenistky si na kurtu mohly poprvé zatrénovat den před startem turnaje.

Jako poslední ke zlepšení podmínek pro tenistky vyzvala přímo v Mexiku světová dvojka Iga Šwiateková. „S některými věcmi nejsme spokojené,“ prohlásila Polka, která ve středu porazila 6:0 a 7:5 Američanku Cori Gauffovou a vyhrála i druhý duel ve skupině.

Markéta Vondroušová se napřahuje k úderu v zápase proti Uns Džábirové na Turnaji mistryň.

„Mám pocit, že všechno se točí jen kolem toho, že někdo chce víc a víc, ale nikdo se už nezajímá o naše dobro a zdraví,“ řekla bývalá světová jednička. „Přitom některé věci by WTA mohla zlepšit okamžitě, aniž by se to dotklo turnajů,“ dodala čtyřnásobná grandslamová šampionka.

Podle Šwiatekové jsou hráčky v postoji proti WTA jednotné. „Já, Uns (Džábirová), Coco (Gauffová) a taky další holky, co se sem nekvalifikovaly, to vidíme stejně a stojíme jedna za druhou,“ prohlásila.

„Skoro všem je jasné, že když budeme mít víc povinných turnajů, tak to není dobře. Proto opravdu chceme být slyšet a zasadit se o změnu,“ přidala dvaadvacetiletá Polka.

Na kritiku reagoval Simon dopisem, ve kterém uvedl, že WTA má na řadu věcí stejný pohled jako hráčky a začala pracovat na zlepšení. Mimo jiné vytvořila několik pracovních skupin složených ze členů vedení asociace i zástupců turnajů a hráčské rady.

Za úkol mají například prověřit skladbu kalendáře a kvalitu služeb pro tenistky na turnajích. Zabývat se budou také zlepšením marketingu a propagace na sociálních sítích, ale i kolísavou kvalitou míčků na turnajích. Závěry by měly být předloženy v polovině listopadu.