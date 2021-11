Korda se chystá na Turnaj mistrů do 21 let: Táta je moje tajná zbraň

Minulí šampioni Řek Tsitsipas a Ital Sinner už se probili do elitní světové desítky, jejich odkaz by nyní rádi následovali třeba Španěl Alcaraz či Američan Korda – největší favorité Turnaje mistrů do 21 let. Osm předních členů nastupující tenisové generace se střetne od úterý do soboty v Miláně.