Djokovič otočil proti Medveděvovi a ovládl turnaj Masters v Paříži

Djokovič se v Bercy postaral o historické zápisy hned v několika kategoriích. Ziskem 37. titulu Masters o jeden překonal bilanci Rafaela Nadala.

Djokovič ruskému soupeři oplatil porážku ze zářijového finále US Open, v němž přišel o šanci zkompletovat sezonní grandslam.

Do dějin se čtyřiatřicetiletý Srb zapsal už postupem do finále, účast v boji o titul mu bez ohledu na výsledek zajistila, že zakončí rekordní sedmou sezonu na místě světové jedničky. V 34 letech je navíc nejstarším mužem, kterému se to podařilo.

Duel prvního a druhého hráče žebříčku byl v Paříži ve finále k vidění poprvé od roku 1990. Djokovič do zápasu vstoupil ztrátou podání a za 42 minut úvodní set prohrál. Trpělivou hrou ale dokázal vyrovnat a ve třetím setu si od stavu 2:2 vypracoval rozhodující náskok. Soupeře dostal pod tlak a dvěma úspěšnými brejkboly se ujal vedení 5:2.

První šanci zápas dopodávat ale ještě nevyužil. Uspěl až v dalším gamu při podání Medveděva. Rus potřetí za sebou neudržel servis a za dvě hodiny a 15 minut přišel o šanci na pátý letošní titul.

Turnaj mužů v Paříži tvrdý povrch, dotace 3,084.450 eur Dvouhra - finále:

Djokovič (1-Srb.) - Medveděv (2-Rus.) 4:6, 6:3, 6:3 Čtyřhra - finále:

Venus, Pütz (N. Zél./Něm.) - Mahut, Herbert (3-Fr.) 6:3, 6:7 (4:7), 11:9

Kolář s Lehečkou před Davis Cupem ve formě

Necelé tři týdny před finálovým turnajem Davisova poháru proměnili čeští tenisté Zdeněk Kolář a Jiří Lehečka i druhý společný start v titul. Po červencovém úspěchu na antuce v Poznani vyhráli čtyřhru na challengeru v Bergamu. Ve finále porazili 6:4, 6:4 nejvýše nasazený britsko-finský pár Lloyd Glasspool, Harri Helliövaara. Příští týden se pokusí udržet neporazitelnost v Bratislavě.



Deblovou trofej v sobotu získal i Roman Jebavý. V německém Eckentalu triumfoval spolu s Britem Jonnym O’Marou a český specialista na čtyřhru letos získal trofej potřetí. V boji o ni s O’Marou přehráli Belgičana Rubena Bemelmanse a Němce Daniela Masura 6:4, 7:5.

Společně s Kolářem a Lehečkou jsou v daviscupové nominaci Jiří Veselý, Tomáš Macháč a Lukáš Rosol. Macháč v Eckentalu vypadl v semifinále dvouhry s Američanem Maximem Cressym ve třech setech. Češi budou při své premiéře v novém systému týmové soutěže hrát skupinu C v Innsbrucku od 25. listopadu s Francií a Velkou Británií.

Challenger v Bergamu tvrdý povrch, dotace 44 820 eur Čtyřhra - finále:

Kolář, Lehečka (ČR) - Glasspool, Heliovaara (1-Brit./Fin.) 6:4, 6:4