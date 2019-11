Tenista Berdych ukončí kariéru. Loučit by se měl v sobotu v Londýně

Deníku Blesk to řekl jeho otec Martin Berdych.



„Myslím, že to bude v sobotu parádní tečka,“ citoval list Martina Berdycha s tím, že se s manželkou rovněž chystají do Londýna, kde se rozlučka uskuteční.

Konec kariéry dvojnásobného vítěze Davisova poháru Berdycha byl víceméně jasný od letošního US Open. V New Yorku tenista po vyřazení v prvním kole na otázku, jestli bude hrát v roce 2020, prohlásil: „To si myslím, že už je hodně nereálné.“

Čtyřiatřicetiletý Berdych má chronické problémy vyplývající z vrozené vady levé kyčle. Když se tělo ozve, nedokáže pořádně hrát. „Nemůžu servírovat, nemůžu se pořádně ani ohnout, což je v tenise dost blbý. Vždyť já nejsem schopen se ani hýbat,“ odhalil, s čím bojuje. Během kariéry ale většinou hrál bez výraznějších komplikací, až uplynulé dva roky se opotřebení projevilo a účast na turnajích často rušil.

Letos odehrál devět turnajů a 20 zápasů. V žebříčku klesl na 103. místo a je daleko od 50. příčky, která by mu kariéru ještě prodloužila. „Když tam nebudu, už nemám jisté, že se dostanu na velké turnaje. A abych ve svém věku seděl doma a čekal do posledního dne, jestli se někam dostanu, a pak rychle letěl někam do světa, to už nemám zapotřebí,“ řekl v New Yorku vítěz 13 turnajů ATP.

A právě v New Yorku asi na čas zakotví. Důvodem je kariéra jeho manželky, modelky Ester Berdych Sátorové. „Pokud tam chce člověk začít kariéru, tak tam musí skutečně být dennodenně,“ uvedla Berdych Sátorová nedávno pro Super.cz na finále modelingové soutěže talentů My Model Contest, kde byla porotkyní.