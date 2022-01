Rány a esa. Největší střelkyně, s jakou jsem kdy hrála, uznala Martincová

Martincová tak při debutu v hlavní soutěži Australian Open vypadla ve druhém kole. V Melbourne přidala teprve svou čtvrtou grandslamovou výhru, když na úvod přemohla Američanku Davisovou.

V tomto duelu se ale trápila s bolavým kolenem, které pro utkání s Giorgiovou stihla alespoň trochu vykurýrovat.

Hrála jste s tejpem pod kolenem, cítila jste stále omezení?

Den před zápasem jsem koleno hodně řešila. Byla jsem u doktorů, dávali mi do něj proudy, aby zmizel otok. A rozhodla jsem se, i když to není nejlepší, hrát pod prášky proti bolesti. O koleni jsem stále věděla, ale bylo to o dost přijatelnější než v prvním kole. I když jsem zvyklá na trochu jiný pohyb, teď se mi obtížněji reaguje na return a celkově nejsem tak výbušná. V tomhle mě bolest limituje.

Poznáte, kdy už je bolest pro tělo příliš velká?

Určitě není moc dobré utlumovat ji práškama. Něco se tam děje a tou bolestí tělo říká, že něco není v pořádku. Mám pochopení pro sportovce, kteří už přes bolest nejdou, sama bohužel neumím odhadnout, kdy už je to za hranicí. Pořád mám spíš tendenci jít to zkusit a říct si, že to nějak půjde. Ale asi si neuvědomuju, že jsme na úplné špičce a pokud člověk není stoprocentně ready, tak výkon nemůže být ideální. Ono hrát s těma nejlepšíma holkama s tím, co mi tělo dovolí, je taky náročné.

Jak jste viděla zápas s Giorgiovou?

Je to vždy hodně o ní, nehraje se moc výměn, což nemám úplně ráda. Ona to moc dobře věděla, a proto se mnou do výměn nechtěla dostávat, ale snažila se fiftýny utnout z prvního míče. Nedávala mi prostor se do toho dostat. Výborně servírovala, i když dávala nějaké dvojchyby. První servis 190 a druhý 170 není u holek úplně obvyklé.

Italka Camila Giorgiová se hecuje na Australian Open.

Italka k tomu navíc přidala 31 vítězných míčů.

Byla to asi největší střelkyně, proti které jsem kdy hrála. Ještě jsem nehrála s takovou střelkyní, která by vůbec nechtěla do výměny, aby se nehrálo. Je to pak i tlak na servisu, musíte dobře servírovat, protože jinak hned přijde výborný return.

Jak se proti takové hře dá bránit?

Je potřeba ten tlak vydržet, neudělat chybu, a když dá lehkou příležitost, chopit se jí. Co jí vadilo, v čem ale nejsem nejlepší, byla změna tempa. Přeliftovat úder, zařadit čop...

Přesto se vám ve druhém setu podařila otočka z 2:5 na 6:5.

Jen škoda, že měla zrovna servis ona. Pokud bych podávala sama, šance vyhrát druhý set by byla určitě větší. Za stavu 30:15 dala na její poměry druhý servis dost pomalejší, tam byla velká šance. Šla jsem do něj naplno, měla jsem to před sebou, ale bohužel jsem to hodila do pásky... To byl asi moment, který jsem mohla zvládnout líp.

A rozhodující tiebreak?

Ten už mi přišel zase celkem ostrý. Přišlo mi, že už se do toho zase opřela o dost víc a už se mnou nechtěla moc hrát. Zase se snažila uhrát si všechno sama. Jak jsem říkala před zápasem, proti ní je potřeba počkat na příležitost a pak se jí chopit. Mně to bohužel ve druhém setu trošku uteklo, mohlo to být 7:5 nebo 7:6 a těžko říct, jak by se vyvíjel třetí set.