Vondroušová přemohla obavy i domácí sokyni: Ona nekazila, já zabíjela

„Byla jsem docela nervózní, protože ona je tady doma, dostala divokou kartu a věděla jsem, že naposledy porazila Petru, takže jsem čekala, že něco hrát bude. Myslím, že to nebyl žádný extra zápas, ale hrála jsem to, co jsem potřebovala,“ hodnotila Vondroušová na tiskovce.

Čím jste zápas rozhodla?

Myslím, že jsem docela dobře podávala, bylo důležité, že jsem si servis držela. I když mě ve druhém setu brejkla, tak jsem jí to hned vrátila zpátky, což bylo důležité.

Jak jste vnímala atmosféru utkání?

Čekala jsem, že nás dají na nějaký ještě větší kurt, kde bude víc lidí. Takhle mě to docela překvapilo, i když soupeřka podporu měla a ve druhém setu se dost hecovala. Ale byla jsem na to tak nějak připravená.

I kdybyste hrály na větším dvorci, tak na ně jste přece z olympiády nebo Roland Garros zvyklá.

Strach bych asi úplně neměla, spíš lidi jsou pak takoví nepříjemní, když pokřikují proti vám. Ale člověk se s tím musí poprat. Byla jsem na to připravená, naštěstí to nebylo tak hrozné, ale domácí mají v tomhle samozřejmě výhodu.

K výhře jste potřebovala čtyři mečboly, nadějnou pozici jste ale měla už při prvním. Co se tam stalo?

Měla jsem dvě smeče, které nebyly úplně lehké, měla jsem tam i sluníčko. Ona pak dala lob a ránu na lajnu, takže to bylo takové divné. Člověk si říká, že už to mohl mít za sebou, ale zápas pak pokračuje… Naštěstí jsem to uhrála ještě na jejím servisu a nemusela jsem zápas dopodávat sama.

Ve druhém setu se vám povedl obrat z 1:3 a 6:3.

Myslím, že jsem hrála to, co bylo potřeba. Ona se zasekla, že nezkazí, takže bylo na mně, abych to zabila. V tom to bylo těžší, ale nakonec jsem to zvládla dobře.

Při dlouhém letu do Austrálie jste měla dost času na přemýšlení, na co jste se nejvíc těšila?

Netěšila jsem se akorát na cestu, jinak to tady mám ráda. Je tady Terka (Martincová), hrajeme spolu debla, v Adelaide jsme byly ve finále, takže jsme dobrá parta a užíváme si to. Čas tady běží, když se pořád na něco soustředím, stále jsou nějaké cíle.

Druhá půlka loňské sezony vám vyšla náramně, pomáhá vám to i nyní?

Myslím, že jak člověk zapíchne sezonu, jede na dovolenou a pak se začne připravovat na nový rok, tak už se úplně nedá navazovat na loňský rok. První turnaj jsem nehrála, protože jsem měla problémy s rukou, pak jsem smolně prohrála v Adelaide z mečbolu, ale hrály jsme finále čtyřhry, což člověka taky potěší. A jsem ráda, že teď jsem zvládla první kolo.

Ve druhém vás čeká Ruska Samsonovová, čím bude hrozit?

Je to skvělá hráčka, má skvělý servis a útočnou hru. Na rychlých betonech je proti ní těžké hrát. Záleží, jak bude podávat a já returnovat. Na druhé kolo je to hrozně těžký los. Musím do toho dát všechno.