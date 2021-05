Konec domácího favorita. Nadal prohrál v madridském čtvrtfinále se Zverevem

Nejvýše nasazený Nadal, pětinásobný vítěz madridského turnaje, prolomil soupeřův servis jako první, jenže vedení 4:2 neudržel. Zverev čtyřmi gamy za sebou získal úvodní set a ve druhém mu pak stačil brejk v páté hře. „Tohle je jedna z největších výher mojí kariéry. Ale turnaj ještě nekončí,“ radoval se Zverev po mečbolu.

Nadal má sice se Zverevem dál aktivní bilanci 5:3, jenže německého protivníka naposledy zdolal před třemi lety. Dvakrát mu pak podlehl na tvrdém povrchu. Právě v roce 2018 Zverev ovládl madridský turnaj, o titul se tehdy utkal s Thiemem.

Thiem porazil Američana Johna Isnera 3:6, 6:3, 6:4 a do semifinále se v Madridu probojoval počtvrté za sebou. Na první triumf ale zatím čeká, ve finále byl dvakrát.

Turnaj mužů v Madridu (antuka) Muži (dotace 3,226.325 eur):

Dvouhra - čtvrtfinále:

A. Zverev (5-Něm.) - Nadal (1-Šp.) 6:4, 6:4

Thiem (3-Rak.) - Isner (USA) 3:6, 6:3, 6:4

Vrbenský je po roce na štvanické antuce opět v semifinále

Jednadvacetiletý tenista Michael Vrbenský stejně jako loni postoupil na challengeru v Praze na Štvanici do semifinále. V českém derby porazil o dva roky staršího Víta Kopřivu 6:1, 6:4 a o své dosud největší finále bude v sobotu bojovat proti Němci Oscarovi Ottemu.

Michael Vrbenský

Vrbenský před rokem v srpnu na štvanické antuce postoupil do semifinále challengeru poprvé v kariéře a nestačil v něm na hvězdného Švýcara Stana Wawrinku. Trojnásobný grandslamový šampion o den později v Praze získal titul.

„Asi je to můj nejlepší úspěch v téhle sezoně. Jsem rád, že jsem tady dostal díky tenisovému svazu volnou kartu a že si můžu tenhle turnaj zahrát,“ řekl rodák z Nymburka Vrbenský, 318. hráč světového žebříčku, který v soutěži zůstal jako jediný český tenista.

V prvním setu povolil soupeři jen jednu hru a ve druhé otočil vývoj po ztraceném podání. „Se štěstím jsem to vrátil na 2:2 a pak to bylo o jednom míčku,“ konstatoval Vrbenský. „Za dnešní výkon jsem si postoupit do semifinále nezasloužil. Nezvládl jsem to v hlavě,“ řekl Kopřiva.

Dvouhra žen už pokračuje bez české účasti a ve čtvrtfinále skončila bývalá světová dvacítka Ana Konjuhová z Chorvatska, která se snaží o návrat po čtyřech operacích lokte a je aktuálně na 205. místě WTA. V nejdelším utkání dne zdolala Chilanka Daniela Seguelová Reku-Lucu Janiovou z Maďarska za tři hodiny a 19 minut v tie-breaku třetí sady.