Šestnáctá výhra na antuce za sebou. Bartyová je v Madridu ve finále

Bartyová v Madridu potvrzuje skvělou letošní formu i to, že se jí na antuce daří. V této sezoně už získala tituly na Yarra Valley Classic v Melbourne, v Miami a minulý týden ve Stuttgartu a pyšní se bilancí 25-3. Na klouzavém povrchu vyhrála už 16 zápasů v řadě.

Badosaová, jež se na madridském turnaji dostala do semifinále jako první Španělka, držela s Bartyovou krok prvních devět her. Pak v maratonském gamu přišla o podání a tím i o úvodní set. Do druhého sice vstoupila brejkem, světová jednička jí ale oplatila ziskem čtyř her v řadě a další komplikace nepřipustila. Celkem nastřílela 30 vítězných míčů.

O titul v Madridu si Bartyová zahraje poprvé. Její soupeřkou bude pátá nasazená Běloruska Aryna Sabalenková, nebo Anastasia Pavljučenkovová, jež ve čtvrtfinále vyřadila Karolínu Muchovou.