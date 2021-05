Tsitsipas či Zverev jako antukoví vyzývatelé. Kdo může zastavit Nadala?

Hned na úvod se sluší přiznat, že zmíněné duo ostatní soupeře přečnívá.

Spojení Rafael Nadal a favorit Roland Garros k sobě neodmyslitelně patří. Španěl bude útočit už na svůj čtrnáctý titul z antukového grandslamu. Víc netřeba dodávat.

Loni jej v jeho království nedokázal zastavit ani do té doby skvěle hrající Novak Djokovič, který ve finále utržil výprask 0:6, 2:6 a 5:7.

Pokud na jejich konfrontaci dojde i letos, Nadal bude znovu ve výhodě, neboť svého rivala předčil v neděli ve finále v Římě. „Můj forhend se stále lepší, dobře jsem podával… Byl to pro mě skvělý týden,“ liboval si Španěl.



Jestliže vydrží v tomto rozpoložení i v Paříži, případně jej ještě vylepší, odsoudí své soupeře znovu jen do rolí svědků dalšího historického zápisu.

Nejlepší předpoklady ke zmaření Nadalových ambicí v posledních týdnech ukázali tito pánové.

Stefanos Tsitsipas, letošní antuková bilance 12:3

Šampion prvního antukového Masters sezony, v Monte Carlu navíc triumfoval bez ztráty setu. Po titulu sahal hned na navazujícím podniku v Barceloně, mečbol ve finále proti Nadalovi ale nevyužil.

Minulý týden v Římě mohl zdolat i Djokoviče, a přestože čtvrtfinále nezvládl dopodávat, pochvaluje si: „Cítím se na kurtu lépe než kdy dřív.“



Alexander Zverev, 9:3

Po brzkých vyřazeních v Monte Carlu a Mnichově se 24letý Němec odrazil k parádní jízdě na Masters v Madridu, kde na cestě k poháru vyřadil ve dvou setech i Nadala. „Porazit Rafu na antuce je nejtěžší věc v našem sportu,“ přiznal Zverev.

Přesně o týden později narazil na Španěla znovu, v Římě už z kurtu odcházel jako poražený.



Andrej Rubljov, 9:4

Třetí Nadalův přemožitel z letošní antuky, bojovný Rus si na něj vyšlápl před měsícem ve čtvrtfinále v Monte Carlu, kde prohrál až ve finále.

„Když všichni říkají, jak jste na antuce nejlepší, nemůžete prohrát. Je těžké hrát s takovým pocitem,“ vcítil se Rubljov do situace španělské legendy.

Cenný skalp mu však na dalších podnicích nepomohl, vytěžil z nich jen dvě čtvrtfinále a jedno osmifinále, podlehl Italům Sinnerovi a Sonegovi a Američanu Isnerovi.



Matteo Berrettini, 10:3

Nepatří mezi nejzvučnější jména na okruhu, v žebříčku ovšem zaujímá velmi solidní devátou příčku. Ovládl turnaj ATP 250 v Bělehradě, v Madridu padl až ve finále po třísetové bitvě se Zverevem.

„Dokázal jsem sám sobě, že umím bojovat a zvládat těžké situace. Někdy je fajn zažít trápení, protože vám to připomene, že jste silní,“ bilancoval 25letý Ital.



Casper Ruud, 11:4

Norský mladík vytrvale stoupá světovým pořadím, před týdnem vyšplhal dokonce na 16. místo. Teď je 21., v kolonce věku má přitom jen o jedno číslo vyšší údaj.

Obstál především v Monte Carlu a Madridu, kde se prokousal až mezi nejlepší čtyřku. Vyšlápl si na Argentince Schwartzmana i na Tsitsipase, nestačil na Rubljova a Berrettiniho.



„Dodává mi to sebevědomí, hlavně na antuce se cítím skvěle.“

Hvězdy letos neprověřené

Jakožto finalista z let 2018 a 2019 by měl do okruhu favoritů i letošního Roland Garros spadat Dominic Thiem, jenže Rakušan po loňském titulu z US Open potřeboval pauzu a měsíc a půl nehrál. „Dosáhl jsem životního cíle, takže je samozřejmě obtížné pokračovat jako dřív.“

Po návratu stihnul na antuce bilanci 4:2, hrál semifinále v Madridu a osmifinále v Římě, chystá se ještě do Lyonu.

Na svou letošní premiéru na oranžovém povrchu se teprve chystá Roger Federer, který se po dvou operacích kolene a více než roční pauze poprvé představil v polovině března na tvrdém povrchu v Miami, tento týden půjde do akce doma v Ženevě.



„Bude zajímavé sledovat, jak budu reagovat fyzicky a mentálně, protože tenis ve mně pořád je.“