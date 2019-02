POHLED: Velká party musela skončit. I Češky jsou v tenisu zranitelné

Od roku 2011 výběr Petra Pály šestkrát zvedal trofej,ve zbylých dvou ročnících padl v semifinále. Nyní čeká baráž – nová, zrádná zkušenost. Hrozí Švýcarsko, Španělsko, Lotyšsko, Kanada.

A možná je to celé symbolické. Také Fed Cup mohou potkat podobné změny jako jeho mužský ekvivalent Davis Cup, čímž by se definitivně uzavřela jedna éra (a možná pak bude celá baráž k zbytečná). Její poslední desetiletka byla psaná česky, proč to po Rumunsku přestává platit?

Zavírací hodina velké party

Český tenis má dvě nezpochybnitelné superstar: Petru Kvitovou a Karolínu Plíškovou. První se po letech účastí omluvila, druhá zvládla „povinný“ triumf nad Buzarnescuovou a s Halepovou se zcela rovnocenně rvala, leč ve třech setech padla.

Ale míval navrch ještě Lucii Šafářovou, svého času finalistku Roland Garros, spolu s Barborou Strýcovou, tenistkou drobné postavy a obří, někdy až nezdolné duše. První uzavírá kariéru, druhá se loni po vítězném finále proti USA rozloučila s národními barvami.

Při letité ochotě všech reprezentovat míval kapitán Pála luxusní volby. Když se klání dostalo do stavu 2:2, vycházely mu sázky na deblové páry, parádní vzpomínky zařídily třeba Plíšková se Strýcovou.

Výborné tenistky. Duch šampionek. Víra ve vlastní síly. A ano, kolikrát i přízeň sportovního osudu. To vše namíchalo opojný koktejl; zdálo se, že oslavy nikdy neskončí.

Jenže zatímco fotbalové Euro zve nyní málem každý druhý národ, elitní skupinu Fed Cupu stále hraje jen osm zemí. Koncentrace skvělých hráček je velká, touha prorazit rovněž. Pár Kvitová, Plíšková byl i v tomto prostředí opravdu výjimečný – i proto Češky třeba loni v semifinále přehrály v Německu domácí duo Kerberová, Görgesová.

Nyní se věci sešly opačně. Rumunky měly nažhavenou Halepovou. Pála sčítal rozlučky a Kateřina Siniaková s Markétou Vondroušovou ještě nemají formát dvojice PK, KP. Po letech vítězných deblů nyní poslední krok nezvládl jeden z nejpovolanějších párů na planetě, dvojnásobné grandslamové šampionky Siniaková s Barborou Krejčíkovou.

„Kolikrát rozhodlo pár míčů o tom, že jsme vyhráli - a pak došli až k trofeji. Teď nám pár míčů naopak chybělo,“ řekl smířlivě kapitán Pála.



Rozumný přístup. Výjimečné éry jsou zrádné, každá brzká prohra po nich působí jako výbuch. Ale to by nebylo férové hodnocení, jen se připomněla realita. Češky bez nejsilnější sestavy jsou zranitelné jako jakýkoli jiný tým ve společnosti osmi nejlepších. A každá party má svoji zavírací hodinu.

Tato skončila v neděli ve 21:26.