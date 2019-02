ONLINE: Češky prohrávají s Rumunkami 1:2. Vyrovná Siniaková?

Připravujeme podrobnosti...

Byla to strhující bitva dvou velkých kamarádek.



Plíšková vs. Halepová reportáž ze zápasu

Třísetová, vyrovnaná, plná povedených úderů i nevynucených chyb. A se smutným koncem pro domácí fanoušky. V Ostravar areně Halepová udolala Plíškovou a přiblížila Rumunky k postupu.

Češky teď nutně potřebují vyhrát poslední singl a vyrovnat na 2:2 Jinak čeká svěřenkyně Petra Pály baráž, kterou naposledy hrály před jedenácti lety.

„Nemyslím si, že bych zahrála něco špatně. Prostě byla o trošku lepší,“ hodnotila Plíšková a smekla před Halepovou.



Zpravodajství ze soboty

Tentokrát se nemohla zcela opřít o svůj servis, navíc především z forhendu často poslala míček do autu či do sítě. „Chodila jsem do toho. Je jasné, že se pak dělají chyby. Ale hrály jsme tři hodiny, takže mi jich nepřijde zase tolik,“ řekla k 62 nevynuceným chybám.

V druhé nedělní dvouhře bojuje Kateřina Siniaková proti Mihaele Buzarnescuové.

Pokud by poté platil stav 2:2, následovala by rozhodující čtyřhra. Český tým má pro tento případ nachystané trumfové eso - nejlepší deblistky světa Siniakovou s Barborou Krejčíkovou.



Duel číslo 10 pro Halepovou

Dvě hodiny a 37 minut. Jubilejní desátý mač mezi Halepovou a Plíškovou nabídl třísetovou řež, v níž nebylo nouze o nečekané zvraty.

Plíšková, světová pětka, začala stejně jako v sobotu nervózně. První game ztratila, přišla o servis. To samé se ale vzápětí přihodilo i Halepové a první sada se poté změnila v čekání na zásadní zaváhání.

Přišlo od domácí hráčky, za stavu 4:4 udělala slečna KP dvojchybu, poté zahrála příliš dlouhý forhend a svou čtrnáctou nevynucenou chybou dala běhavé Halepové šanci jít do trháku. Třetí hráčka světa tím nepohrdala a šla servírovat na vítězství v první sadě.

Set nakonec doservírovala, byť proti houževnaté Plíškové potřebovala pět setbolů a promrhala vedení 40:0.

Dluohonohá Češka poté povstala. Rychle vedla 4:1 a mířila za vyrovnáním. Druhá sada ale ještě přinesla zápletku a natáhla se na hodinu! Halepová se nevzdala, snížila na 3:4 a od té doby se skóre hodně přelévalo. Tenistky předváděly patrně to nejlepší, co bylo v neděli v Ostravě k vidění, došlo i na emoce. To když Halepová v jednu chvíli naštvaně hodila raketou.

Plíšková nakonec druhý set přece jen vyhrála, byť za stavu 5:5 nebyla daleko od ztráty servisu. Halepová ale promarnila tři brejkboly - její soupeřka totiž hrála v těžkých chvílích na riziko a sama rumunská hvězda až překvapivě kazila jednoduché údery.

Rozhodující set nabídl nevídaný úvod - obě týmové jedničky se blýskly čistou hrou - při podání své protivnice. Zlomovým se poté stal pátý game, v němž si Halepová vypracovala dva brejkboly.

Uspěla, poté brejk potvrdila a už se nenechala zastavit. Mač dopodávala na druhý pokus a bilanci s Plíškovou upravila na 7:3.