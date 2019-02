Plíšková zdolala rumunskou dvojku, Siniaková nestačila na Halepovou

Misi, jejíž zdárné dokončení by znamenalo obhajobu fedcupového titulu, skvěle začala Karolína Plíšková, která si s přehledem ve dvou setech poradila s Mihaelou Buzarnescuovou.

„Výsledek průběhu úplně neodpovídá,“ sdělila česká jednička v rozhovoru pro ČT. „První set jsem byla jasně lepší, pak se ale soupeřka zvedla. Ve druhé sadě jsem si počkala na brejk a jsem ráda, že to dopadlo takhle.“

Pátá hráčka světa potvrdila, že ji úvod sezony zastihl ve výtečné formě. V lednu vyhrála turnaj v Brisbane a dokráčela do semifinále Australian Open, ve Fed Cupu pak dopomohla Česku k vítězství ve všech sedmi utkáních, v nichž zasáhla do hry. A nyní udělala první krok k prodloužení této série.

Po jednoznačném úvodu přišel tuhý boj

První game zápasu, který se natáhl na 11 minut a Plíšková v něm čelila dvěma brejkbolům, sliboval vyrovnaný duel a přetahovanou o každý fiftýn.

Jenže opak byl pravdou.

Vybojované vedení 1:0 Plíškovou uklidnilo, česká tenistka s přehledem získala následující čtyři hry. Buzarnescuová působila nejistě, nestíhala tvrdé hře s minimem chyb od Plíškové. Čestný úspěch si Rumunka připsala až za stavu 0:5, nicméně rychlou ztrátu prvního setu neodvrátila.

Ve druhém dějství ale levoruká Rumunka držela s domácí favoritkou krok. Ve třetí hře, jež trvala bezmála čtvrt hodiny, ukázala pevnou vůli a odolnost, když odvrátila dva brejkboly Češky a sama proměnila až sedmý gembol.

Definitivní převahu tak získala Plíšková až v koncovce. Za stavu 4:4 využila slabší chvíle soupeřky, připravila ji o servis a při vlastním podání zápas bezpečně ukončila.

„Nervy a atmosféra ve Fed Cupu jsou trochu jiné, chvíli trvá, než si na to člověk zvykne. Jakmile ze mě spadla únava a nervozita, tak jsem se do toho dostala a bylo to dobré,“ zhodnotila Češka.

Zaváhání Halepovou nezastavilo, spíše nakoplo

Na místo, kde před dvěma roky prožila premiéru ve Fed Cupu, se vrátila Kateřina Siniaková. Při neúčasti Petry Kvitové dostala od kapitána Petra Pály důvěru pro dvouhry, v té sobotní podlehla nedávné světové jedničce Simoně Halepové.

„Měla jsem dobře rozehrané míče a nedokázala jsem je dokončit,“ hledala příčinu porážky v rozhovoru pro ČT Siniaková. „Bohužel přišly ode mě jednoduché chyby. Hra byla solidní, jen jsem měla větší výkyvy než soupeřka a ona se zlepšovala,“ dodala.

22letá Češka vstoupila do utkání nervózně, ztratila hned své úvodní podání a často se pouštěla do přílišného rizika. Rumunka trpělivě hájila základní čáru a když Siniaková viděla, že chyba od ní nepřijde, zkoušela rozhodovat výměny vlastní aktivitou.

Halepová bezpečně kontrolovala průběh úvodní sady. V momentě, kdy Siniakovou podruhé připravila o servis, si hýčkala náskok už 5:2. Vzápětí vedla na podání 40-0, měla tři setboly.

Jenže pak předvedla u hráčky svého formátu málo vídaný výpadek.

Spáchala dvě dvojchyby za sebou, následně vyhodila lehký forhend vedle kurtu. Siniaková uchopila příležitost za pačesy a snížila na 3:5. A když za okamžik uspěla i na servisu a stáhla náskok na jediný game, dostala viditelně nejistou soupeřku pod tlak.

Rumunka však set podruhé dopodávat zvládla. I když prohrávala 0-30 a celkově čtvrtý setbol opět zahodila dvojchybou, dva skvělé servisy ji v pravý čas spasily.

Zdárně překonaná krize Halepovou uklidnila a světová trojka definitivně nastavila kurz zápasu pro ni žádoucím směrem.

Siniaková se nemohla opřít o podání, první netrefovala do kurtu, po druhém se často bránila. V úvodu druhého dějství ztratila oba servisy a záhy prohrávala 0:3. V dalším průběhu už zcela odpadla a dostala kanára. „Nebylo to tak jasné, byl tam výměny. Samozřejmě jsem naštvaná, že to bylo 0:6,“ smutnila.

Nedělní program, který startuje také ve 13:00, otevře souboj týmových jedniček Plíškové a Halepové, do další dvouhry jsou nominovány Siniaková a Buzarnescuová. Do závěrečné čtyřhry nahlásili kapitáni dvojice Siniaková, Barbora Krejčíková a Irina-Camelia Beguová, Monica Niculescuová.