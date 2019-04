Tenistky testují antuku před fedcupovou baráží. Zvyknu si, říká Muchová

Marie Bouzková se na recepci Národního tenisového centra objevila krátce po 13. hodině. Dvě zbývající členky kádru byly ohlášeny na úterní odpoledne a podvečer, kdy by měly na Hanou dorazit očekávaná česká jednička Markéta Vondroušová a deblová specialistka Barbora Krejčíková.

„Neberu to jako komplikaci. Holky jsou z běžného turnajového rytmu zvyklé přijíždět do dějišť různě. Věřím, že v úterý na večeři už tady budeme kompletní,“ řekl kapitán Petr Pála.

Zápas s Kanadou se hraje v sobotu a v neděli v Národním tenisovém centru v Prostějově, jehož kapacita 1200 diváků je vyprodána. Losovat se bude v pátek na prostějovské radnici.

Do tréninku zapojil čtrnáctiletou talentovanou Lindu Fruhvirtovou. V Prostějově loni získala stříbro na MS do 14 let a v Praze si při turnaji WTA zatrénovala se Samanthou Stosurovou z Austrálie. „Je to pro mě velká zkušenost hrát s takovými osobnostmi, jako je Lucka Šafářová. Mohu si od ní hodně vzít,“ řekla vítězka prestižního mládežnického turnaje Orange Bowl a nyní sparingpartnerka fedcupového týmu.

Baráž se bude hrát pod střechou na antuce, což je povrch, na kterém se teprve rozjíždí sezona. „Každý antukový kurt je trochu jiný, je potřeba si zvyknout i na světelné podmínky,“ řekl Pála.

Jako první okusila prostějovskou antuku s Šafářovou Muchová. Na tomto povrchu hrála naposledy loni v létě, ale za velkou komplikaci to nepovažuje. „Je to trochu pomalejší, někdy míče jinak skáčou, ale zvyknu si,“ uvedla hráčka z druhé stovky žebříčku WTA, která by mohla být ve víkendových bojích s Kanadou českou dvojkou. „Nepřemýšlím o tom. Budu se snažit co nejlíp trénovat, nasazení pak určí kapitán,“ prohlásila.

Ač má kurt roztahovací střechu, o víkendu se bude hrát pod ní. „Jednak nemusí být stále počasí a jednak bylo nutné dopředu nahlásit na ITF, zda se bude hrát venku, či pod střechou,“ upřesnil Pála. Vedle zatažené střechy je tak jedinou jistotou, že číslo jedna při pátečním losu bude mít Vondroušová. „Záležet bude, jak se budou ostatní holky cítit, jak jim to půjde na trénincích. Podle těchto faktorů rozhodnu, kdo půjde v sobotu na kurt,“ řekl Pála.

V dějišti zápasu je už i kanadský tým. Dorazil v ohlášeném složení, tedy bez letošní komety Biancy Andreescuové i bez wimbledonské finalistky Eugenie Bouchardové. Kanadskou jedničkou tak je 184. hráčka dvouhry Rebecca Marinová, kterou doplňují Gabriela Dabrowská (392.), Leylah Fernandezová (376.) a Sharon Fichmanová, která nefiguruje v žebříčku dvouhry a v deblu je 180.

„Nejvíc znám Dabrowskou, ta proti nám hrála Fed Cup už dříve v Québecu. Až budeme večer kompletní, tak se zeptám holek, kdo koho zná, abych dostal nějaké informace. Nejvíc jich pak stejně získám na tréninku, až je uvidím,“ uzavřel Pála.