Na pátý pokus konečně výhra. Lehečka se vytáhl a chválil českou partu

„První výhra v hlavní soutěži grandslamu pro mě znamená opravdu hodně. Cítil jsem, že hraju přesně tak, jak si přeju,“ rozplýval se po zápase. Ve středečním druhém kole se pokusí navázat proti Američanovi Christopheru Eubanksovi, proti němuž nastoupí v roli favorita.

Bude chtít potvrdit, že ve 21 letech už poskládal všechny dílky vítězné skládačky. Své dovednosti naplno ukázal proti Čoričovi, jehož zvučného jména se nezalekl. A za vítězství děkoval stejnému faktoru, jaký v Melbourne zmínila i Petra Kvitová.

Obě české jedničky se do letošní sezony příjemně naladily na přelomu kalendářního roku na týmovém United Cupu.

„Vyšel nám úplně suprově, je to pro mě určitě jeden z nejkrásnějších tenisových zážitků,“ líčil Lehečka, který si v rámci klání smíšených družstev vyšlápl na hvězdného Němce Zvereva.

„Turnaj nás všechny spojil, jsme pořád v kontaktu, stále si píšeme a navzájem fandíme. I tady v Melbourne jsme společně vyrazili na večeři.“

Kvitová, jež v prvním kole přešla přes neoblíbenou Alison van Uytvanckovou z Belgie a letošní bilanci si zkrášlila na pět výher a jedinou porážku, vyprávěla: „Na začátek roku je moc příjemné takhle strávit čas i s klukama a celým týmem a brát to trochu jinak než každý týden na okruhu. Takže možná i to mi pomohlo v lidském nastavení, abych si tenis užívala.“

Stejně tak dvacetiletý Dalibor Svrčina, který ve druhém utkání United Cupu zaskočil za zraněného Tomáše Macháče, využil získané poznatky i na tenisovém svátku v Melbourne. Přestože proti Španělovi Jaumemu Munarovi nastoupil ke grandslamové premiéře, tréma ho nesvazovala.

„Musím říct, že daleko hůř jsem se cítil na United Cupu, kde se mi i špatně spalo. Takovou nervozitu jsem před zápasem asi nikdy necítil,“ přiblížil mladý kvalifikant po nečekaném vítězství, jak mu pomohlo, že podobně ostrý test si odškrtnul už o pár dní dřív.

Při cestě za životním úspěchem mu fandil také Lehečka, který se na kurtech v Melbourne Parku proháněl ve stejnou dobu jako jeho o rok mladší krajan.

„Když jsem seděl na lavičce, viděl jsem tabuli se skóre jeho zápasu. Po očku jsem sledoval, jak se mu daří, a fandil jsem mu. Moc si to zaslouží.“

Australian Open příloha iDNES.cz

To platí taky o Lehečkovi, který se na první grandslamovou výhru načekal. Loni v Melbourne nestačil na Grigora Dimitrova, v Paříži na Davida Goffina, v Londýně padl až po pětisetovém boji s Filipem Krajinovičem a na US Open navzdory zisku první sady prohrál s Cristianem Garínem.

„Pamatuju si, že v New Yorku jsme si pak s týmem říkali, že to přijít musí. Jsem rád, že se mi to povedlo teď v Austrálii. Neměl jsem úplně nejtěžší los, jelikož jsem nedostal hráče z první desítky, ale Čorič je pořád jedenadvacátý nasazený, což je pro mě určitě dobrý skalp.“

Kurážný český tenista slavil za dvě hodiny a 13 minut, soupeři povolil jediný brejk, sám na příjmu skóroval hned pětkrát.

United Cup: český tenista Jiří Lehečka v zápase s Američanem Taylorem Fritzem.

„Hodně jsem si pomáhal servisem a hlavně v prvním setu jsem výborně returnoval. Přestože soupeř chodil přes první podání, byl jsem schopen ho čapat a vracet do kurtu,“ zhodnotil.

Taky se blýskl 35 vítěznými údery, Chorvat se zmohl jen na 12. „Jsem rád i za solidnost, se kterou jsem zápas zvládl,“ přidal Lehečka.

S podobnou strategií se pokusí uspět taktéž ve druhém kole. I když na kurt vyrazí sám, bude se znovu podporovat s ostatními krajany. Pokud se Čechům bude dařit, mohou se kvalifikovat také na příští ročník United Cupu. A už po pár turnajích je jasné, že jim tato týmová soutěž prospívá i v individuální kariéře.