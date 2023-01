Ke hvězdám vzhlížela, teď mezi ně patří. Fruhvirtová o bojovnosti i sestře

Jak jste prožívala premiéru v hlavní soutěži Australian Open?

První zápas je vždy zrádný. Cítila jsem trochu tlak, soupeřka místní kurty znala určitě daleko lépe než já. Ale věřila jsem si, šla jsem si pro vítězství a dobře to dopadlo. Na kurtu jsem se cítila skvěle, přišlo mi, že jsem hru měla docela pod kontrolou.

První set jste ovládla s přehledem 6:0, ve druhém soupeřka dokázala vybojovat čtyři gamy.

Po prvním setu se Jaimee šla převléct, možná se mě snažila trochu dostat z rytmu, ale v klidu jsem si poseděla ve stínu. Počítala jsem s tím, že nebude zpátky za dvě minuty. Po první sadě chtěla něco změnit, já jsem ale i ve druhé pořád dominovala, i když už ne tak výrazně. Klíčové bylo, že jsem se dostala do vedení 3:2, a i když jsem při svém podání prohrávala 0:30, servis jsem nakonec udržela.

Bylo pro vás i kvůli těžkým podmínkám důležité urvat zápas ve dvou setech?

Jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla, protože bylo opravdu vedro. Dvacet minut poté, co jsme dohrály, byly zápasy na venkovních kurtech přerušeny. Jsem moc ráda, že jsme utkání stihly.

Jak jste se popasovala s australským sluncem?

Nestrávila jsem na kurtu zas tak dlouhou dobu (zhruba hodinu a čtvrt), navíc mně nikdy nevadilo hrát v horku nebo vlhku, takže jsem se s tím vyrovnala dobře. Jediné, co mi překáželo, bylo ostré slunce, kvůli kterému mi na servisu vždycky na chvilku zmizel míček. Ale podmínky jsme měly obě stejné.

Zaskočilo vás místní počasí?

Vůbec mě nenapadlo, že by se mohlo přerušovat. Podle předpovědi jsem tušila, že bude horký den, ale tohle mě překvapilo.

S čím půjdete do druhého kola?

Upřímně jsem čekala, že nastoupím spíše proti Kaie Kanepiové, loňské čtvrtfinalistce. Nakonec mě čeká Kimberly Birellová, která hraje doma a určitě bude chtít zvítězit. Ale to já taky. Věřím, že to bude výborný zápas, dám do něj všechno.

ITF @ITFTennis Linda Fruhvirtova rocket



The 17-year-old Czech moves onto R2 of the #AusOpen



#AO2023 | : @AustralianOpen https://t.co/uQPRJ4MhmT oblíbit odpovědět

Jak se vám zamlouvá Australian Open?

Každý grandslam je jiný, ale v Melbourne se mi moc líbí, je to klidné a hezké město s historickými budovami a řekou.

Máte tady nějaký tenisový vzor?

Nikdy jsme se sestrou (Brendou) nekopírovaly žádné hráče ani hráčky, snažily jsme se jít vlastní cestou. Když jsme byly menší, táta nám hodně ukazoval tenistky, které bojovaly a nevzdávaly se, ale nikdy to nebylo o tom, abychom napodobovaly něčí forhend. Jako malá jsem ráda sledovala ty nejlepší, což byli Serena (Williamsová) a Roger (Federer).

Teď se mezi ně dostáváte i vy, aktuálně figurujete na 82. příčce žebříčku.

Ze všeho nejvíc jsem pyšná na to, jak na kurtu bojuju. Miluju soutěžení a pokaždé chci vyhrát, nikdy se nevzdávám. Mám toho pořád hodně co zlepšovat, stále jsem na okruhu docela nová, musím hodně zesílit, abych se vyrovnala starším hráčkám. Tvrdě na tom pracuju a věřím, že jdu správným směrem. Mezi ženami je hra daleko rychlejší, zároveň nedostáváte tolik šancí.

Brzdí vás v rozvoji omezený počet dospělých turnajů, který můžete jako mladistvá hrát?

Tohle pravidlo na vás paradoxně zvyšuje tlak. Nemůžete si říct, že se nic neděje, když prohrajete, protože pojedete na další turnaj. Proto dávám do všech zápasů maximum.

Radíte se ohledně tenisu se sestrou?

Sestře se tady v Melbourne podařil obrovský úspěch, jsem za to moc ráda (Patnáctiletá Brenda Fruhvirtová se probojovala kvalifikací do 1. kola, kde vypadla s Běloruskou Sasnovičovou). Určitě bych si rady od ní vzala k srdci, ale zatím jsem je nepotřebovala.

Patnáctiletá Brenda Fruhvirtová se raduje z výhry v kvalifikaci na Australian Open.

Motivujete se navzájem?

Samozřejmě, vždy se snažíme hrát co nejlépe i proti kvalitním soupeřkám. V takových zápasech nemáte moc šancí zvítězit, naopak hlavně na začátku hodně prohráváte. Nicméně to je proces, kterým si musíte projít. Myslím, že jsme obě rády za zkušenosti, které získáváme. Možná to bude znít trochu vtipně, ale já jsem vděčná i za některé zápasy, které jsem prohrála, protože jsem se díky nim hodně naučila.