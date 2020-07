Česká tenisová špička míří do Liberce na Svijany Open

V době koronavirové krize uspořádal Český tenisový svaz po tuzemské hráče a hráčky poměrně štědře dotovaný seriál turnajů s názvem Trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta ve dvouhrách. První díl se uskutečnil na konci června u Máchova jezera na kurtech ve Starých Splavech, druhý v minulém týdnu v Prostějově a závěrečný, třetí podnik je na programu od pondělí 27. července do neděle 2. srpna v Liberci v areálu LTK U Jezírka.

„Po zrušení tradičního mezinárodního challengeru ATP Svijany Open kvůli koronaviru jsme s radostí přijali nabídku Českého tenisového svazu na uspořádání turnaje série O trofej solidarity a naděje ČTS. Na našich dvorcích tak uvidíme špičku českého tenisu mužů i žen a také největší české mládežnické naděje,“ pochvaloval si šéf libereckého klubu Ivan Polívka.

Liberecký turnaj Svijany Open 2020 odstartuje v pondělí a v úterý kvalifikací, v hlavní soutěži se pak od středy objeví 16 mužů a 16 žen. Hrát se bude v základních čtyřčlenných skupinách systémem každý s každým, přičemž jejich vítězové a vítězky postoupí do sobotního semifinále. Do turnaje U Jezírka jsou přihlášeni Jonáš Forejtek i Barbora Krejčíková, tedy vítěz a vítězka předchozích dvou turnajů seriálu Trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta.

V kategorii mužů se mohou liberečtí příznivci tenisu kromě Forejtka těšit na téměř kompletní českou reprezentaci v Davis Cupu v čele s Rosolem, Kolářem, Macháčem, Pavláskem či odchovancem jabloneckého TSM Lehečkou.

V ženách doplní pod Ještědem nasazenou jedničku Krejčíkovou, vítězku grandslamových turnajů French Open i Wimblenonu ve čtyřhře, další tenistky z české širší elitní skupiny Smitková, halová mistryně republiky Kolodziejová, Malečková či další někdejší grandslamová vítězka a olympijská medailistka v deblu Hradecká.

Na libereckých kurtech LTK mohou překvapit mladé naděje sestry Linda a Brenda Fruhvirtovy, Bartůňková, Nosková i překvapivá finalistka z Prostějova Viďmanová.