Oranžová? Jeď! Tsitsipas chce využít antuku k útoku na vrchol žebříčku

Aktuálně figuruje v pořadí na pátém místě, ale věří, že v příštích týdnech si polepší. Nastává totiž jeho nejoblíbenější část tenisového roku.

„Myslím, že dokážu hrát dobrý tenis všude, ale na antuce mi to jde přece jenom nejlíp,“ citoval jej web ATP po vítězství v Monte Carlu.

Tsitsipasova slova dokazují i statistiky: Řek slavil největší úspěchy právě na antuce, na níž naplno uplatňuje svůj atletický pohyb i jednoručný bekhend. V Monaku dominoval i loni, načež na Roland Garros postoupil až do finále, v němž proti Novaku Djokovičovi promrhal vedení 2:0 na sety.

Nyní své úřadování na cihlové drti znovu zahájil titulem z Monte Carla, v nedělním finále porazil překvapení turnaje Alejandra Davidoviche Fokinu 6:3 a 7:6. A vítězit může dál, neboť konkurenti nejsou zrovna ve formě.

Rafael Nadal, dlouhá léta považován za nesporného krále antuky, po fantastickém začátku roku a triumfu na Australian Open léčí únavovou zlomeninu žeber a může přijít i o pařížský grandslam.

Djokovič zase letos odehrál jen čtyři zápasy s bilancí 2:2, v Monte Carlu padl hned v prvním duelu s Davidovichem Fokinou. Doplácí na nedostatečnou zápasovou praxi, neboť přišel o start sezony v Austrálii i turnaje v Americe kvůli odmítání očkování. Tento týden hraje menší podnik doma v Bělehradě, na Roland Garros by titul obhajovat měl.

Novak Djokovič opouští turnaj v Monte Carlu.

A další tenisové hvězdy?

Druhý hráč žebříčku Daniil Medveděv je znám svou averzí ke klouzavému povrchu, byť loni v Paříži postoupil do čtvrtfinále. Rovněž světová čtyřka Alexander Zverev své prudké údery lépe využívá na rychlejších površích, i když před rokem hrál na antukovém grandslamu semifinále.

Medveděva i Zvereva loni v Paříži zastavil právě Tsitsipas. Což z něj za aktuální konstelace činí velkého favorita nadcházejících akcí v Barceloně a Madridu. A možná i na Roland Garros.

Žebříček ATP k 18. 4. 2022 1. Djokovič (8 340 bodů)

2. Medveděv (8 230)

3. Zverev (7 465)

4. Nadal (6 935)

5. Tsitsipas (5 980)

Třiadvacetiletý Řek chce tyto předpoklady přetavit v něco většího než „jen“ trofeje. Touží podávat špičkové výkony po celý rok, aby se na jeho konci našel na vrcholu žebříčku, nebo aspoň v jeho těsné blízkosti.

„Vždycky se snažím získat co nejvíc na antuce a potom se přizpůsobit i ostatním povrchům. Letos si chci vést dobře i na betonu a trávě, protože cítím, že tam mohu nasbírat hodně bodů. Pokud se mi podaří vyhrávat stejně jako na antuce, myslím, že mám slušnou šanci zakončit rok mezi prvními dvěma hráči světa, což je mým velkým cílem.“

K jeho splnění bude nutně potřebovat nejen opětovnou antukovou konzistentnost, neboť obhajuje spoustu bodů, ale hlavně průlom ve Wimbledonu a na US Open, kde dosud došel nejdále do osmifinále, respektive do třetího kola.

„Někdy jsem se snažil používat to, co funguje na antuce, taky na tvrdém povrchu, ale moc to nefungovalo,“ ohlíží se. „Aspoň jsem se naučil, že bych se měl přizpůsobovat a nemyslet si, že co funguje na antuce, bude platit i na rychlejších površích.“

Ještě chvíli však zůstaňme u antuky. Ani na ní totiž nebude mít Řek snadné pořízení, Stejně jako on už vytahují kraťasy a rotované údery třeba Casper Ruud, Andrej Rubljov, Diego Schwartzman či další Jihoameričané a Španělé, z nichž zmiňme mladého a nabuzeného Carlose Alcaraze.

Tsitsipas bude mít co dělat, aby oranžovou projel bez brzdění, což nutně potřebuje k dostižení ostatních. Momentálně totiž ztrácí 2 360 bodů.