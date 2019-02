Velká řecká oslava. Chci se odrazit ještě výš, říká Tsitsipas

V hledišti to rachotilo jako někde na Panathinaikosu a i před velkoplošnou obrazovkou v areálu fanoušci pěli chorály, tleskali a výskali. Chybělo snad jen to, aby se chytili kolem ramen a začali tancovat na slavný nápěv z Řeka Zorby.

Tohle byla velká řecká sláva.

Že se zrodila na opačném konci světa, nijak nevadilo. Naopak!

„Dostal jsem ohromné množství zpráv, i od slavných lidí. Ale ty asi nebudete znát - jsou to řecké celebrity, nikoli celosvětové,“ vyprávěl Stefanos Tsitsipas, hrdina okamžiku. On sám se zrovna jednou řeckou globální postavou stává: jako první krajan se dostal do grandslamového semifinále, což jen korunuje jeho australskou jízdu, neboť předtím vyřadil Rogera Federera. Někteří odborníci v čele s vždy hubatým Johnem McEnroem to přirovnávají ke chvíli, kdy mladý Federer ve Wimbledonu 2001 zdolal Petea Samprase.

Vážně? Král předává své žezlo?

„John do mikrofonu vždycky něco řekne. Tuhle story slýchávám už deset let, nic nového,“ usmál se Federer, vyřazení navzdory. „Ale Stefanos odvádí fakt dobrou práci. Ohromně se zlepšuje. Za rok a půl porazil Novaka (Djokoviče), Andersona, Zvereva, teď mě. To jsou věci, jež potřebujete k tomu, abyste se posunuli do dalšího levelu.“

Pravdu díte, Maestro: střídání na trůnu ještě není jisté, superšampion se ještě nezrodil. Hvězda ovšem ano, vždyť Tsitsipas výhru nad Federerem potvrdil ve čtvrtfinále s Robertem Bautistou. „Sám sebe jsem trochu překvapil,“ potěšil 20letého Řeka jeho suverénní výkon. „Ale na druhou stranu, tohle je první krok. Pozice, ze které se chci odrazit ještě výš. Minimum, chcete-li.“

Vyhraj a půjdeš na jídelníček

Řekové dali světu spoustu věcí, tenisově ale velkolepé civilizace nikdy nebudovali; Tsitsipas je prvním svého druhu. Na kurtu v sobě pojí inteligenci Atén a bojového ducha Sparty. „Nemáme takovou sportovní infrastrukturu, ale naštěstí jsou akademie i v cizině,“ říká.

Geny má každopádně skvělé. Táta je tenisový kouč, máma bývalá juniorská světová jednička: „Mám štěstí, že o mě tak pečovali.“

Díky tomu teď sám štěstí rozdává.

V Melbourne je největší koncentrace Řeků mimo Řecko, žije tam až 150 tisíc lidí tohoto původu. V místním tavícím tyglíku tvoří jednu z nejviditelnějších přísad, Tsitsipasovi sympatizanti v národních barvách jsou vidět a slyšet. K těmto smyslům přidejte také chuť: tenistu pozval na ochutnávku speciálního menu slavný melbournský kuchař řeckého původu George Calombaris a jeho oblíbený lokál Stalactites (jistě, s řeckou kuchyní) Tsitsipasovi slíbil, že za postup do osmifinále po něm pojmenují svoje souvlaki, tradiční národní pochoutku.

V tomhle má tedy splněno, sportovní apetit mu ale nedochází. V semifinále narazí na dalšího z velkých mistrů, Rafael Nadal zatím kosí soupeře jako koule kuželky. „Tihle mladí kluci se zlepšují za pochodu. Roste jim sebevědomí. Ale přece byste v grandslamovém semifinále nečekali snadného soupeře,“ říká Nadal. „Musím předvést maximum.“

Natočím video - a je mi líp

To, zda někdo z junáků okolo dvacítky nadělá neplechu v čele žebříčku, mělo být ústředním tématem tenisového roku 2019. Tsitsipas má první zářez na raketě – a pro šéfy ATP je to málem požehnaní.

Řecký tenista Stefanos Tsitsipas (vlevo) a Roger Federer u sítě během osmifinále Australian Open.

Protože on naplno patří do světa, kde se žije i před monitorem, s oblibou si na drahou techniku natáčí a stříhá videa na YouTube. Když po čtvrtfinále zjistil, že se mu od startu Australian Open zdvojnásobil počet odběratelů, pronesl: „No panebože, to jako fakt? Neměl jsem tušení, že můžu mít takový dopad. Ale neblázněte s internetovou celebritou. Jsou to pořád jenom videa pro pár desítek tisíc lidí.“

Proč se do toho vlastně pustil?

„Ne každý v tenisovém prostředí se chce přátelit. A jazyk sbližuje, proto vidíte, jak se kámoší třeba Španělé a kluci z Latinské Ameriky,“ líčí. „Když se občas cítím dole a sám, natočím nějaké video - pomáhá to. Pak mi přijde, že tenis není nejdůležitější věc na světě.“

To jistě ne. Když ho ale ovládáte tak dobře jako Tsitsipas, budou se takřka jistě hrnout výhry i noví fanoušci vašich videopříspěvků.