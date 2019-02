Kvitová hladce ve čtvrtfinále. Berdych nestačil Nadalovi, končí Federer

ONLINE Zápas jsme sledovali podrobně.

Jejich duel měl být jedním z vrcholů nedělního programu. Natěšené tribuny v Rod Laver Areně věřily v dramatickou přetahovanou. Třeba i v pěti setech.

Nic z toho se nestalo.

Tomáš Berdych opouštěl největší kurt v Melbourne Parku za dvě hodiny a pět minut. Po prohře 0:6, 1:6 a 6:7 (4:7).

Nadal českého tenistu v úvodních dvou sadách nepustil vůbec k ničemu.

Do zápasu světová dvojka vlétla, po méně než hodině Nadal získal první sadu. Berdychovi nevycházela z žádná jeho silných zbraní: při náběhu na síť ho Nadal dokázal prohodit, kupil nevynucené chyby, na Španělovu stranu se často přiklonilo i štěstí při doteku míčku s páskou.



Až po 45 minutách Berdych získal první hru zápasu. To už se hrál druhý set.

Radostně 33letý Čech zvedl ruku, začal se usmívat. Zaplněné tribuny okamžitě hlasitě tleskaly.

Zdramatizování přišlo ve třetí sadě. Berdych si v ní při podání Nadala vytvořil setbol.

V polovině zkrácené hry se jediný český zástupce v mužském pavouku rozčiloval na umpirového rozhodčího, že neběží časový limit před podáním Nadala. Tehdy na pár minut vypověděl statistický systém službu.

Berdych osmifinálový duel neprodloužil. S Nadalem prohrál dvacátý zápas z 24 odehraných. Nenavázal na povedené střetnutí z roku 2015, kdy Španěla přehrál ve třech setech.

Hladký postup Kvitové

Petra Kvitováv Austrálii nadále válí. Pět výher a turnajový titul ze Sydney, další čtyři výhry a už čtvrtfinále v Melbourne.

Na Australian Open ji nedokázala zastavit ani talentovaná Američanka Amanda Anisimová. Teprve sedmnáctiletou soupeřku Kvitová smetla za pouhou hodinu 6:2, 6:1.

Před rokem sice Anisimová zaskočila Kvitovou v Indian Wells, kde ji zdolala ve dvou setech, teď v Melbourne to byl ale zcela jiný příběh.

Koncentrovaná Kvitová nedávala soupeřce od první chvíle vydechnout, držela ji pod tlakem a po dvou brejkbolech pak čistou hrou při svém podání pečetila první set kontrolovaným skóre 6:2.

Kvitová si pochvaluje aktuální kondici, což se potvrdilo ve třetí hře druhého setu. Česká hráčka v něm za nepříznivého stavu 15:40 vydřela další brejk. Záhy znovu čistou hrou prolomení soupeřky podání potvrdila, sebevědomí Američanky se začalo vytrácet.

Anisimová v defenzivě kupila chyby, svou šestou dvojchybou v zápase pak nabídla Kvitové další brejk na 4:1 a měla po nadějích. Česká tenistka servis neztratila ani jednou a za pouhých 59 minut postoupila po výhře 6:2, 6:1 zcela zaslouženě do čtvrtfinále.



Tam Kvitová narazí na domácí Ashleigh Bartyovou. Nasazená patnáctka přehrála Rusku Šarapovovu 4:6, 6:1 a 6:4.

„Hrála jsem dnes lépe než loni a na výsledku se to projevilo. Začátek roku se mi povedl, zkouším navázat na formu ze Sydney a je hlavně důležité, že si teď tenis hodně užívám. Je skvělé být zase ve čtvrtfinále a druhém týdnu na grandslamu a těším se na další kolo,“ řekla Kvitová.

Repríza finále ze Sydney

Zatímco jednoznačný zápas Kvitové s Ansisimovou příliš vzrušení nepřinesl, následující bitva už diváky bavila. Domácí Australanka Bartyová vyzvala světovou legendu Šarapovovou a i když s ní prohrála úvodní set, nakonec opouštěla Rod Laver Arena v ovacích.



Po dvou a půl hodinách vyhrála Bartyová 4:6, 6:1, 6:4, poprvé v kariéře je na grandslamu ve čtvrtfinále a v úterý tak dojde k repríze nedávného finále v Sydney. Tam po velkém boji uspěla Petra Kvitová a podobně těžký duel očekává i v Melbourne.

„Vím, co od ní čekat. Ráda hru mixuje, rozebírá soupeřku, hraje čopy, kraťasy, hodně volejů. Také trošku jinak servíruje a má větší kick. V Sydney to byl zajímavý zápas pro obě strany a bude to každopádně těžké i nyní.“

Pondělní program Arena Roda Lavera: 2:00 SEČ Ósakaová (4-Jap.) - Sevastovová (13-Lot.), A. Zverev (4-Něm.) - Raonic (16-Kan.), 9:00 Halepová (1-Rum.) - S. Williamsová (16-USA), Djokovič (1-Srb.) - Medveděv (15-Rus.). Arena Margaret Courtové: 1:00 Keysová (17-USA) - Svitolinová (6-Ukr.), 6:00 Muguruzaová (18-Šp.) - Karolína Plíšková (7-ČR), 8:00 Carreňo (23-Šp.) - Nišikori (8-Jap.). Melbourne Arena: 7:00 Čorič (11-Chorv.) - Pouille (28-Fr.).

Do čtvrtfinále nepostoupila nasazená dvojka Angelique Kerberová. Německá tenistka nestačila na Danielle Collinsovou 0:6, 2:6. Američanka na Australian Open debutuje, dosud na ostatních grandslamech došla pouze do 1. kola.

Skvělé narozeniny prožil dnes čerstvě jednadvacetiletý Frances Tiafoe. Americký showman, který v Melbourne zaujal vítěznými oslavami ve stylu baketbalové NBA, po velké bitvě porazil ve čtyřech setech Bulhara Dimitrova a užívá si premiérové grandslamové čtvrtfinále.

Loňský finalista Australian Open Chorvat Marin Čilič dohrál v Melbourne již v osmifinále. Po téměř čtyřech hodinách a pětisetové bitvě podlehl Španělovi Robertu Bautistovi, který prožívá životní grandslam a ve 30 letech je poprvé ve čtvrtfinále.



Obhájce titulu Roger Federer vypadl v osmifinále. Švýcarského vítěze úvodního grandslamu z předchozích dvou let a třetího hráče světového žebříčku senzačně vyřadil dvacetiletý Řek Stefanos Tsitsipas po setech 6:7, 7:6, 7:5 a 7:6.

Sedmatřicetiletý Federer usiloval v Melbourne o rekordní sedmý titul. V úvodních třech kolech neztratil ani set, ale proti patnáctému hráči světa neuspěl. V celém utkání přitom jedinkrát ztratil své podání, jenže soupeři se to nestalo ani jednou.

Federer první set ještě vydřel v tie-breaku 13:11, ale v dalším průběhu nevyužil žádný z 12 brejkbolů. Tsitsipasovi patřila druhá zkrácená hra (7:3), třetí sadu pro sebe rozhodl ziskem brejku ve dvanáctém gamu a v tie-breaku čtvrtého setu zápas ukončil hned při prvním mečbolu (7:5).

Nadále se v Melbourne daří také nově složenému deblovému páru Markéta Vondroušová a Barbora Strýcová. Jejich vítězná chemie zafungovala již potřetí a dnes to odnesl japonsko-americký pár Hibinová, Krawczyková 6:2, 6:4. Při svém prvním společném turnaji jsou tak obě Češky už ve čtvrtfinále grandslamu.