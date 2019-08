Božská i ukradená Serena Williamsová. Jak ji vidí české tenistky?

New York (OD našeho zpravodaje) - V září 1999 získala Serena Williamsová na US Open svůj první velký titul. Ještě dívčí obličej, už bytelné svaly, spousta bílých korálků zapletených do vlasů. Po cestě k trofeji zdolala Selešovou, Davenportovou či Hingisovou. Teď, po dvaceti letech, je z ní na Flushing Meadows znovu favoritka na triumf. A taky celebrita, zavilá obhájkyně ženských práv, bojovnice proti rasismu, hrdá matka a módní ikona. Ve 3. kole se utká s českou tenistkou Karolínou Muchovou.

Stačí vyslovit její křestní jméno a miliardy lidí už vědí, o koho jde. V Americe ji provází někdy až posvátná úcta. Kdo si dovolí zpochybnit její božskost, musí počítat s následnou lavinou hněvu, jak poznala třeba Barbora Strýcová. Za veřejnou kritiku Serenina vášnivého výbuchu při loňském finále v New Yorku jí dokonce přes sociální sítě vyhrožovali smrtí. Co vlastně o majitelce 23 grandslamových trofejí, jíž bude v září už osmatřicet, soudí její české soupeřky? Stejně jako rozděluje fanoušky v různých koutech planety, ani ony se v názoru na SW neshodnou. Pro Marii Bouzkovou byla odmalička vzorem: „Taťka mi založil údery na její technice. Velice si jí vážím. Splnil se mi sen, když jsem s ní nedávno v Torontu stála na jednom kurtu.“ Na Terezu Martincovou působí její aura: „Vyzařuje z ní něco zvláštního. Žádná tenistka není tak výraznou osobností jako ona.“ Denisa Allertová v ní vidí nadpozemské stvoření: „Postava ze sci-fi, člověk z vesmíru. Fyzicky je úplně někde jinde než my ostatní. Je neuvěřitelné, co všechno dokázala.“ Ne každá z oslovených Češek ovšem Williamsovou uctívá. Kristýna Plíšková s úsměvem říká: „Nejlepší hráčka všech dob. Ale taky trochu herečka.“ A Karolína Muchová, která se s ní v pátek střetne na newyorském centrkurtu, nevzrušeně poznamenává: „Samozřejmě ji uznávám za všechno, co udělala pro ženský tenis, ale nijak k ní nevzhlížím. Popravdě je mi docela ukradená.“ Úctyhodný návrat po porodu Před rokem na Ashe Stadium hulákala rozpálená Williamsová na rozhodčího Ramose. Nazývala ho lhářem a zlodějem, posléze jej nařkla ze sexismu. Kdekoho pobouřila. „Víckrát už neunesla, že prohrává,“ řekla tehdy Strýcová. „Měli ji diskvalifikovat. Pokuta, kterou dostala (17 tisíc dolarů), je směšná.“ Třeba Martincová se legendy zastává: „Byla tu pod obřím tlakem. Chce vyrovnat rekord v počtu vyhraných grandslamů. Hodně bojuje za ženská práva. Myslím, že k ní rozhodčí mohl přistupovat citlivěji. Sama jsem dost emotivní, takže jí rozumím. Když se naštve, pak zuří naplno.“ US OPEN 2019 Speciální příloha iDNES.cz Ne vždy je však Williamsová po porážce hysterická. Karolína Plíšková ji zdolala na US Open 2016 a letos v lednu na Australian Open. V prvním případě Američanku zlobilo koleno, v Melbourne si za stavu 5:1 ve třetí sadě podvrtla kotník. Ani jednou nesváděla nezdar na zdravotní problémy. V Austrálii vyloženě chválila svou sokyni a jakékoliv otázky týkající se kotníku hned odpinkávala do autu. „Její reakce pro mě hodně znamená hodně,“ konstatovala Plíšková. „Zase u mě stoupla. Pořád se od ní mám co učit – nejenom na kurtu, ale třeba i v těchhle věcech.“ V čem ještě slouží slovutná Serena jako inspirace. Například v oddanosti profesi a vytrvalosti. „Je neuvěřitelné, jak se ve svých letech vrátila po porodu. Na jakou úroveň se zase dostala,“ žasne Martincová. „I po dlouhé pauze dokáže podat super výkon. Strašně ráda bych si s ní někdy zahrála.“

Ne že by měla nějak velkou šanci na úspěch. V partiích s Češkami se honosí bilancí 50–5. Podlehla jen dvakrát Kvitové, dvakrát Plíškové a jednou Kláře Koukalové. „Mě zápasy s ní vyloženě baví. Fakt,“ ujíšťuje Kvitová. „Je to pro mě vždycky výzva. Vím, že proti takové šampionce nemůžu zaváhat ani na chvíli. Vedeme i mentální souboj. Cítím, že ve mně dokáže probudit můj nejlepší tenis.“ Je jako duch Se superstar, jež vyrůstala v kalifornském Comptonu, se obyčejné smrtelnice zpravidla potkávají pouze na dvorci. Častokrát na ni nenarazí ani v šatně. „Nevídám ji, ani po tom netoužím,“ tvrdí Kristýna Plíšková. „Má svůj svět, je jinde. Kdyby měla každou z nás zdravit, asi by se zbláznila.“ Ani Bouzková, která Williamsové před necelým měsícem v Torontu udatně odolávala a vysloužila si od ní pochvalu, rozhodně neočekává, že by se s ní v dohledné době někde zastavila a poklábosila. „Ona je jako duch. V Torontu jsem ji neviděla před zápasem ani po něm. Nevím, jestli má v zákulisí nějaký svůj pokoj. Každopádně jsem ji spatřila jenom při tréninku.“ Serena Williamsová sem tam působí (až přehnaně) vřele, jindy povýšeně a popudlivě. Na otázku, jaká opravdu je, ovšem ani drtivá většina jejích kolegyň z WTA Tour nedokáže odpovědět. „Žije ve své bublině. Mluví se ségrou Venus, je kamarádka s Caroline Wozniackou, které byla na svatbě. Pro nás ostatní je ale těžké ji poznat, jelikož si lidi nepouští k tělu,“ pravila Allertová. „I proto ji nechci hodnotit. Na veřejnosti může mít nějakou svou pózu a v soukromí se chovat jako fajn holka.“ Martincová ji tak alespoň hájí v debatách se známými, kteří se do nevšední osobnosti naváží. „Slýchám, že má svaly jako chlap nebo že je tlustá a má obrovský zadek. Ale černošky mají jinou stavbu těla. Taky se říká, že se na kurtu nehne. Jenže ona je mrštná, kolikrát nepotřebuje běhat, tlačí soupeřku tak, že sotva vrátí míč přes síť.“ Pro jednu je hrdinkou, pro druhou primadonou, třetí Češce je ukradená. Každopádně je Serena Williamsová jedinečná. S jinými tenistkami si ji prostě nespletete.