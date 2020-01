Nečekaná potíž Sereny Williamsové: Nevím, za co mám utrácet

„Neutrácím peníze,“ řekla americká sportovní ikona pro magazín People: „Jsem v tomto naprosto nudná. A v tom, jak se odměňovat, přímo příšerná. Ale učím se.“

Pár čísel: když Serena Williamsová na turnaji v Aucklandu porazila Italku Camilu Giorgiovou 6:3, 6:2, ve svých 38 letech tím zahájila 25. rok na turnajích WTA, v singlu šlo o její duel číslo 969.

Serena Williamsová na turnaji v Aucklandu.

Na prize money vydělala za tuto dobu přesně 92 543 816 (bez šeku, který ji čeká na Novém Zélandu) a celková hodnota jejího majetku je odhadována na 225 milionů dolarů, přes pět miliard korun.

Stala se jednou z nejbohatších sportovkyň planety, ale... „Když něco kupuju, tak pro dceru. Neutrácím, investuju. Nuda.“

V tomto je zbytečně sebekritická, protože její finanční přístup nudně nezní. Byť je, řekněme, atypický.

„Nikdy jsem nehrála pro peníze,“ líčila před třemi lety v interview pořadu Uninterupted. „Táta mi vždycky říkal: Nikdy si od tebe nebudu brát peníze, ale taky ti nebudu nikdy říkat, co s nimi máš dělat. Takže to od teenagerského věku bylo na mně. Učila jsem se dělat dobrá i špatná rozhodnutí. Ale nikdy jsem neskončila na mizině.“

Dobře si pořád vybavuje třeba to, co udělala se svým prvním šekem na milion dolarů. „Ani jsem se ho nedotkla a hned jsem ho odvezla do banky. Pamatuju si na to. Chtěla jsem to udělat v drive-thru z auta a oni mi řekli: Na tohle byste asi měla jít dovnitř,“ smála se Serena.

Zároveň má prý se šeky jistý problém - nikdy si je nevyzvedává: „Na konci roku mi je ředitelé turnajů musí vyloženě cpát do rukou.“

V tom, že se množstvím průběžně vydělávaných peněz nechce nechat svazovat, není sama. Třeba Barbora Strýcová loni pro MF DNES vyprávěla: „Nikdy jsem se nekoukala, kolik za jaký zápas dostávám. Když jdu kolem míst, kde je to napsáno, dávám si dlaň před obličej. Často se mi pak stane, že na šek koukám a říkám si: Ty jo, to není špatný!“

Strýcová se podle údajů WTA toto pondělí nacházela na 43. místě nejlépe vydělávajících tenistek dějin, přičemž hodnoceny jsou jen prize money (příjmy z reklam nebývají oficiální). Serena má v čele žebříčku založenému na příjmech z turnajů gigantický náskok, její sestra Venus je druhá s necelými 42 miliony dolarů, třetí Maria Šarapovová inkasovala 38,7 milionu, čtvrtá Caroline Wozniacká 35,2, pátá Simona Halepová 35,1 a šestá Petra Kvitová těsně přes 31 milionů dolarů.

S příjmy roste chuť? U Sereny nikoli. Investuje prý co nejkonzervativněji, do co nejméně rizikových projektů. Ale snaží se, ne že ne.

Cítí totiž, že by si občas i hmotnou odměnu přece jen zasloužila. „A tak jsem přemýšlela o nějakých špercích,“ pronesla.