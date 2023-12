Může opět vyhrávat turnaje? Nečekejte zázraky, spíš si užiju návrat, hlásí Nadal

Nadal kvůli zdravotním problémům nehrál od letošního Australian Open, v červnu se podrobil operaci kyčle. Ve světovém žebříčku klesl na 672. místo a čeká ho pravděpodobně poslední sezona.

„Nemůžu dnes myslet na to, že budu vyhrávat turnaje,“ řekl Nadal. „Můžu myslet na to, že si užiju návrat. Po roce mimo kurty nemůžete čekat zázraky. Musím přijmout to, že to prostě nebude úplně perfektní,“ dodal.

Jeho soupeři včetně Novaka Djokoviče se nicméně mají na pozoru a očekávají, že se španělský tenista vrátí ve špičkové formě.