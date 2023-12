Návrat do neznáma. (Ne)stárnoucí Nadal potlačí mentalitu vítěze, vyhlíží nervy

Chystá se na sezonu 2024, pravděpodobně rozlučkovou. Podle videí se zdá, že ani po roční pauze jeho umění nezrezivělo. Hlavní otázkou ale bude, zda mu zdraví dovolí schopnosti rozbalit.

„Pořád věřím v to, co jsem řekl na poslední tiskové konferenci, tedy že si nezasloužím ukončit kariéru v místnosti pro rozhovory. Rád bych ji uzavřel jinak a bojoval jsem velmi tvrdě, aby se mi to povedlo,“ svěřuje se sedmatřicetiletý Španěl.

Na začátku prosince oznámil, že se představí na podniku ATP 250 v Brisbane, který začne 31. prosince. Má za sebou téměř roční odmlku, neboť naposledy bojoval 18. ledna letošního roku ve druhém kole Australian Open. Od té doby kvůli zdravotním problémům a operaci kyčle pauzíroval.

37 let je Rafaelu Nadalovi, přesto konec kariéry odkládá. V lednu se chce k tenisu vrátit v Austrálii.

„Nepochybně je velmi pravděpodobné, že příští rok může být mým posledním,“ přiznává před dlouho očekávaným comebackem. „Může se stát, že zvládnu jen půlrok, možná vydržím celou sezonu. Na to teď nedokážu odpovědět, s jistotou můžu jen říct, že se vracím do soutěží.“

Během dlouhých let na okruhu proslul téměř nezdolnou fyzickou kondicí i příkladným odhodláním, díky čemuž se vypracoval v šampiona 22 grandslamů a jednoho z nejlepších tenistů historie. Nyní však přiznává, že dřívější vítěznou mentalitu válečníka upozadí.

„Hlavně doufám, že znovu ucítím všechny nervy, strachy a pochyby, to mě pohání. Ale nic od sebe neočekávám,“ hlásí na webu ATP. „Musím si odpustit, když se mi na začátku třeba nebude dařit, což je velmi pravděpodobné. Jsem na neprobádaném terénu.“

Rafael Nadal zápolí ve druhém kole Australian Open.

Nejnověji vyrazil trénovat do pobočky své akademie v Kuvajtu, kde našel podobné teplo, s jakým se už brzo popere v Austrálii. Přípravu tedy rozhodně nezanedbává. Ke zdlouhavé a bolestivé rekonvalescenci po zranění a operaci kyčle ho motivovala hlavně vidina účasti na Roland Garros, které letos musel vynechat.

„Jeho snem je zahrát si ještě jednou milované turnaje,“ prozradil nedávno pro portál RMC Nadalův strýc Toni. „Pořád miluje tenis a soutěžení, čím víc bude hrát, tím konkurenceschopnější bude. Víme, že jeho nohy nejsou stejné jako před deseti lety, ale v hlavě se nic nezměnilo. Stále má stejné odhodlání.“

A levoruký Španěl se upíná i k olympijským hrám v Paříži, kde tenis najde zázemí ve zmíněném areálu antukového grandslamu, kde Nadal dobyl neuvěřitelných 14 titulů.

„Olympijské hry by byly třešničkou na dortu, ale jen pokud budu stačit ostatním,“ nechce se pouštět do předpovědí a slibů.

„Můj harmonogram se změní, pokud ucítím, že mám šanci hrát a vyhrát Roland Garros,“ nastiňuje.

K této metě mu zbývá urazit předlouhou cestu, neboť bude bojovat nejen s vlastním tělem, ale i se stále lepšícími se soky. Nejen s rivalem Novakem Djokovičem, který ho po dobu absence trumfnul o dva grandslamové poháry, ale i mladým krajanem Carlosem Alcarazem, nažhaveným Jannikem Sinnerem a dalšími.

Toni Nadal (vlevo) a Rafael Nadal během tréninku ve Wimbledonu

„Vyhrávat pro něj bude velmi těžké, ale ne nemožné,“ odhaduje Toni Nadal.

Hvězdný španělský tenista po zátěžovém testu v Brisbane brzy nastoupí k první ostré prověrce na grandslamovém Australian Open, které se rozběhne 14. ledna.

V roce 2022 tam slavil nečekaný triumf, teď ke startu využije chráněný žebříček, neboť v klasickém pořadí se propadl až na číslo 668. Do slavné akce v Melbourne tedy bude vstupovat se statusem světové šestky, pod nímž hrál naposledy, ale mezi nasazenými nebude, takže možná vystraší někoho z favoritů.

„Myslím, že jsem připraven, a věřím, že vše půjde dobře, takže dostanu příležitost, abych si pobyt na kurtu užíval,“ říká Nadal.

Což si tento tenisový velmistr, jenž už poněkolikáté překonal závažné zdravotní komplikace, které jej nejspíš budou omezovat i v životě po kariéře, jistě zaslouží.