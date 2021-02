Nadal po šokující prohře: Proklaté Melbourne? Ale ne. Jsem šťastný chlap

Sám přiznal, že grandslam prozářený sluncem jižní polokoule má hodně rád: „Je to jedna z mých nejoblíbenějších akcí.“ Zároveň mu však australská tenisová božstva nepřejí. V Melbourne prohrál čtyři finále, pouze slavnou bitvu s Rogerem Federerem z roku 2009 dokázal dotáhnout do konce.

Ve Wimbledonu slavil dvakrát, na US Open čtyřikrát, na svém „domovském“ Roland Garros posbíral dokonce neuvěřitelných 13 titulů. Jen ta zlobivá Austrálie… Jako když aktuálně proti Tsitsipasovi ztratil duel ze stavu 6:3, 6:2.

„Můžeme hledat výmluvy nebo oprávněné důvody, možná karanténu. Možná. Ale já tohle dělat nechci, nebudu si stěžovat. Přijímám to,“ pronesl. „Nikdy jsem se nepovažoval za žádného smolaře, všem svým zraněním navzdory. Myslím, že jsem velmi šťastný člověk.“



Vážně ne? „Ne. Ne, ne, ne. I tohle je sport. Někdy se zadaří, jindy je to naopak. Bohužel jsem na tomto turnaji zažil více zranění než jinde, ale zrovna dneska jsem zkrátka prohrál proti jednomu z nejlepších tenistů světa,“ uvedl Nadal. „Takové věci se občas dějí.“

Snad jen melbournské finále z roku 2014 proti Stanu Wawrinkovi, v němž ho ochromilo zranění zad, zpětně považuje za nehezký zásah vyšší moci. „To nejspíš ano. Zvlášť poté, co jsem za sebou měl skvělou přípravu a skvělý turnaj,“ uznal. „Ale jinak? Letos jsem zase byl připravený, což je pro mě – jak jistě víte – vždycky klíčový úkol.“

Na to, že musel vynechat kvůli bolavým bedrům celou přípravu včetně ATP Cupu, vlastně účast ve čtvrtfinále není špatná. Pro Nadala, jednoho z nejlepších hráčů dějin, sice platí jiná a přísnější měřítka, nejlepším soudcem je ale vždycky on sám.



„Byl to vyrovnaný duel, ve všech momentech jsem se snažil na maximum, měl jsem správný přístup. Snažil jsem se zůstat pozitivní, bojovat,“ líčil. „Jen to nestačilo. Často to stačí, dnes ne.“

Řecký dlouhán Tsitsipas dozrává, parádním představením proti antukovému imperátorovi Nadalovi to jen potvrdil. „Zvlášť ve čtvrté a páté sadě předváděl tenis na opravdu vysoké úrovni. A v našem sportu může zvítězit jen jeden,“ dodal poražený.



V Melbourne má Nadal souhrnnou bilanci 69-15, což mimochodem znamená víc vyhraných zápasů než v All England Clubu (53) i na US Open (64). Nejen vinou toho, že jiné grandslamy častěji vynechával, v Austrálii je obdivuhodně konstantní – od roku 2007 pouze s jednou výjimkou, když v roce 2016 senzačně vypadl v 1. kole, došel pokaždé minimálně do čtvrtfinále.

Zároveň mu tato fáze turnaje vystavila sedmkrát stopku, tak jako letos. Ale on opět potvrdil, proč patří mezi naprostou elitu nejen ve schopnosti vítězit, nýbrž také v umění přijmout porážku.

„Každý dostane jen to, co si zaslouží – a tenis často není spravedlivý sport,“ řekl. „Tady v Austrálii jsem v průběhu kariéry dostal několik šancí a nedokázal jsem je využít. Toť vše. Takže jsem si víc než jeden titul nezasloužil. Ale příští rok přijde další možnost.“