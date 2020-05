Trofeje uděleny. Ale o co se bude v tenisu zápolit dál?

Petra Kvitová si spolu s mužským šampionem Michaelem Vrbenským ve čtvrtek na Spartě došli pro první trofeje v nové éře s všudypřítomným spojením covid-19. Bez diváků na tribunách. Bez toho, aniž by věděli, kam je kalendář pošle příště. Ba i ­bez výrazného finančního zisku; tím hlavním benefitem tentokrát byla hlavně možnost zase nastoupit v­ ostrých duelech.



„Jsem ráda, že to mám v ruce i po karanténě,“ usmála se Kvitová.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka a 402. hráč světa mívají pramálo společného. Obyčejně by se jejich cesty hned rozdělily do rozličných destinací s úplně jinou úrovní konkurence i odměn. Vždyť vítěz Vrbenský bezelstně říkal: „Poprvé v životě jsem hrál před kamerami. A ­bylo tu víc lidí, než na kolik jsem zvyklý na futurech.“

Teď je spojuje nejistota.

Vpřed? Rádi, jen nevíme kudy.

Roland Garros ani Wimbledon letos nebudou, stejně tak mlčí akce nižší kategorie futures či challengery. Platí jen obecné pravdy, třeba ta od zkušeného kouče Davida Kotyzy: „Musíme to vydržet tak dlouho, jak dlouho to bude trvat.“

Restart začal, tenisová karavana se zase pomaličku pohybuje. Ale jen směrem k blízké a spletité křižovatce. Výhled je nadále zatemněný. Až rozhodnutí ATP a WTA určí osud zbylých měsíců roku 2020.

Odpískaná sezona? Čekání na stabilizaci situace, které bude ukráceno za pomoci národních, případně regionálních akcí, jako když Novak Djokovič rozjíždí turné po Jadranu - a pak snad pár turnajů na konci roku? Nebo už zářijové US Open?

To jsou ve zkratce varianty pesimistické, realistické a optimistické. Plus spousta podotázek. Ohledně testování, vstupů do areálů, (ne)přítomnosti fanoušků.

„Grandslamy si hrát bez lidí nezaslouží,“ soudí loňská wimbledonská deblová vítězka Barbora Strýcová. Již penzionovaný tenista Radek Štěpánek naopak v Praze říkal: „Já už mám trochu odstup a výjimečná doba si žádá výjimečné činy. Hrát bez lidí je sice hrozné, ale co jiného dělat? Být doma, než budou moci na stadion? Systém potřebuje běžet. Co nejdřív.“

Na skončený turnaj O pohár prezidenta ČTS navážou další české a česko-slovenské akce. Strýcová už se chystá na trénink na antuce; co kdyby plánovaný nový termín Roland Garros na konci září klapl...

„Máme obrovskou výhodu v koncentraci hráček v jednom regionu. Díky tomu se může každou chvíli konat menší WTA turnaj jen s českými holkami,“ říká Kotyza, který před současným angažmá u Karolíny Muchové vedl právě Strýcovou. Věří, že Češkám zápasová praxe chybět nebude, a to jim může usnadnit případný návrat „do plných“.

Ani on však nemá k dispozici víc než nepotvrzené zvěsti. Ani kapacity typu známého agenta Maxe Eisenbuda, který se dříve staral o Marii Šarapovovou, mu nepomohou.

„Třeba Max je skeptik: Hele, podle mě už do konce roku nebude nic. Ono nejde o jednu akci, měl by běžet celý kalendář. Uspořádáte velký turnaj, ale co ITF a další? Jak se žebříčkem? Nejde jen o hygienické a ­politické věci, i o technické otázky. Buď pustíte všechno, nebo nic.“

I tak může znít dilema, na které tenis narazí na nejbližší křižovatce.

A už brzy.