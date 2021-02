Djokovič a Ósakaová jako vládci dalších let? Rýsuje se to čím dál zřetelněji

Z posledních deseti grandslamů vyhrál třiatřicetiletý Djokovič šest a buďme upřímní, bez jeho zkratu na loňském US Open, kde trefil čárovou rozhodčí míčem a přes omluvy byl vyloučen z turnaje, by s velkou pravděpodobností šlo o sedm titulů. Tehdy nakonec slavil Dominic Thiem, za zmíněné období třikrát ještě uspěl Rafael Nadal – toť vše.

Ósakaová je pak na bilanci 4/10. Což je tím pozoruhodnější, že žádná jiná žena za tento časový úsek nedokázala uspět více než jednou. Zkušené Halepová s Kerberovou, komety Swiateková, Keninová a Andreescuová, světová jednička Bartyová... Jednou a dost!

Obojí rozhodně nebude náhoda.

Někdo nahoře nás má rád

Djokovič už je dávno hrdým členem tenisového panteonu, v Melbourne dobyl svůj 18. grandslam, na Federera s Nadalem ztrácí jen dva.

Od teď soustředím energii a pozornost na grandslamy Djokovič po triumfu

Je favoritem přinejmenším dvakrát za rok: na Australian Open zcela bez debat, ve Wimbledonu ho může nejvíc ohrozit snad jen švýcarský Maestro, je-li ovšem zdráv. Také na US Open rozhodně náleží mezi žhavé adepty na trofej.

S takovou je jen otázkou času, kdy věčné rivaly předežene.

„Jen si to zvažte, mně je 25, a abych vyhrál v Melbourne devět titulů jako Novak, musel bych to zvládat každoročně do svých 34 let. Ne že bych si nevěřil, ale tohle je opravdu moc. Můžeme občas vyhrát zápas i velký titul, ale celková úspěšnost je na jejich straně,“ řekl poražený finalista Daniil Medveděv o bitvách proti třem titánům, jemuž Srb s lehkostí usekl šňůru dvaceti výher za sebou.

Djokovič si zranění břišního svalu zhoršil, dá si pauzu Zranění břišního svalu se Djokovičovi podle nového vyšetření zhoršilo a vyžádá si pauzu. Jak dlouhá bude, neupřesnil. „Dnešní nová magnetická rezonance ukázala, že se trhlina při zátěži zvětšila. Podle toho, co říkal doktor, to není nijak hrozné, ale budu si muset dát volno a nechat to zahojit,“ uvedl. (ČTK)

I mezi nimi ale Djokovič začíná vyčnívat. Federera trápívají zranění, v srpnu oslaví čtyřicítku. Nadal patrně bude ještě přidávat triumfy na Roland Garros, jenže zdravý a motivovaný Djokovič oproti jeho jedné mimořádné šanci za rok dostane hned tři. Jeho strojově bezchybná hra i největší soupeře budí ze snů.

A jelikož za duem Fererer, Nadal kulhá co do popularity a uznání, žene ho počet trofejí. „Tenhle titul strašně potřeboval. Někdo nahoře se mu odvděčil za tu spoustu neférových věcí, co se o něm píše,“ pronesl jeho kouč Goran Ivaniševič. Až soky přeskočí, dostane nezpochybnitelný trumf. Třeba už příští rok? Může být. „Necítím se ani starý, ani unavený,“ ujistil Djokovič.

A kde vyhraju příště?

Ósakaová nabízí jiný příběh. Je jí stále jen 23 let, ale už teď mají z aktivních hráček víc grandslamů pouze Serena a Venus Williamsovy, přičemž druhá z nich už žádný nepřidá takřka stoprocentně a první aby se skoro smířila s tímtéž.

Ósakaová zdaleka nemá djokovičovsky vyrovnanou výkonnost, jenže jakmile jde do tuhého, září. Jen čtyřikrát byla na grandslamu ve čtvrtfinále a dál – a čtyřikrát vyhrála. Neboli: posbírala sice nemálo palčivých proher ve 3. a 4. kolech, ale v klíčové pasáži pavouka má bilanci 12-0. Tak hrají šampionky.

ÚSMĚV ŠAMPIONKY. Japonská tenistka Naomi Ósakaová slaví vítězství ve finále Australian Open.

A tak myslí šampionky: „Mým největším cílem teď není stát se světovou jedničkou, nýbrž se výrazně zlepšit na antuce i na trávě.“

V tom je Djokovič a jeho všestrannost bez ohledu na povrchy vysoce inspirativní. Ósakaová na posledních šesti grandslamech na betonu vyhrála čtyřikrát. Nátlakovou hrou soupeřky ubije, donutí k chybám. Nemusí ukázat absolutní maximum, když svou silou a umem sráží výkon ženy na druhé straně kurtu (jako teď ve finále Bradyové).

Už jen jeden titul jí chybí na úroveň Marie Šarapovové a Martiny Hingisové, tři pak na Venus Williamsovu či Justine Heninovou. To je společnost královen 21. století, jen 23 pohárů Sereny W. je jiný vesmír.

Ósakaová se pořád učí. A hlavně se chce učit, dle kouče Wima Fissetta již překonala obavy ze skluzů na antuce: „Tam jde jen o zlepšení celkové strategie a zvýšení sebevědomí. Na trávě občas trochu strach má, tam musí prostě hrát a hrát.“

Tihle dva si sedli. Ósakaová je klidnější a zároveň odhodlaná vypilovat nedostatky, které stále cítí ve chvílích, kdy má pod nohama oranžovou nebo zelenou. Jakmile ovšem stoupne na pevnou – betonovou – zem, je si jistá.

S Djokovičem se tak na bálech šampionů budou potkávat nejspíš čím dál častěji.