Djokovič: Od teď soustředím energii a pozornost na grandslamy

Díky finálové destrukci Daniila Medveděva 7:5, 6:2 a 6:2 Djokovič ještě zvýraznil svou dominanci na Australian Open. V Melbourne slavil už podeváté, zápas o titul zde ještě nikdy neprohrál.

Na letošním turnaji získal také jistotu, že zůstane světovou jedničkou 311. týden, čímž překonal dosavadní rekord Švýcara Federera. S vědomím, že si může tento cíl přeřadit do kategorie splněných, chystá se nyní ještě více zaměřit na čtyři nejprestižnější tenisové podniky.

„Rekord v počtu týdnů na čele žebříčku je to pro mě úleva, teď mohu svou pozornost soustředit převážně na grandslamy,“ prozradil na tiskové konferenci po finále.

„Když chcete být světová jednička, musíte hrát všechny ty důležité turnaje, a ještě na nich musíte hrát dobře. Moje cíle se teď trochu posunou, přizpůsobím tomu také svůj kalendář.“

O čem ještě Srb hovořil?

O radosti z devátého titulu: „Každý z nich je jiný, je náročné je porovnávat. Ale emocionálně to byl určitě grandslam s nejvíce výzvami, vzhledem k všemu, co se dělo. Zranění, věci mimo kurt, karantény. Poslední čtyři týdny tudíž byly jako jízda na horské dráze.“

O osmnácti trofejích celkově: „I když jsem měl štěstí, že jsem v životě vyhrál mnoho grandslamů a hrál v mnoha finále, pokaždé si ten úspěch užívám ještě víc, protože vím, že s tím, jak běží čas, pro mě bude stále obtížnější položit ruce na trofej, protože nastupují noví mladí hráči, kteří jsou možná ještě hladovější než vy.“

O zranění, které utrpěl ve třetím kole: „Vím, že se objevilo hodně spekulací, lidé se dohadovali, jestli jsem zraněný, jak to, že se zvládnu zotavit tak rychle, že prý to je nemožné. Chápu to, každý má svobodu říkat si, co chce. Jen mi přišlo, že to není úplně férové. Ale co, není to poprvé ani naposledy.“



O honu na rekord v počtu grandslamů: „Jestli přemýšlím o vyhrávání grandslamů a překonávání rekordů? Samozřejmě, že ano. A od tohoto dne se většina mé energie a pozornosti bude soustředit na grandslamy, abych na nich vyhrál co nejvíce trofejí.“

O Velké trojce Federer, Nadal, Djokovič: „Jsme takoví tři tenisoví rytíři. Soutěžíme mezi sebou ve všech oblastech, ale právě to je důvod, proč jsme tím, kým jsme. Navzájem se posouváme, motivujeme a tlačíme k posouvání vlastních limitů. Roger a Rafa mě inspirují. Tak, jak dlouho budou hrát oni, budu i já.“



O nastupující generaci: „Roger, Rafa a já jsme tu stále z nějakého důvodu. Nechceme předat vládu mladší generaci, nechceme jim dovolit vyhrávat grandslamy. Myslím, že to je velmi jasné.“