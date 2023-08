Fanfarónská věštba. Jak Horáček v holčičce odhalil wimbledonskou šampionku

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

New York (Od našeho zpravodaje) - Obdivoval vznětlivého démona Jimmyho Connorse či ladného mistra Rogera Federera. Tenis zbožňuje. Úplně se rozplývá, když o něm mluví. Na tribuně tleská, křičí. Sám se začal s raketou ohánět po padesátce. Poté, co se vzdal kariéry kavárenského povaleče, jak kdysi poznamenal. Michal Horáček, muž mnoha povolání a zálib, se tento týden vrátil na Flushing Meadows, aby se blaženě ponořil do vzrušujícího dění na US Open.