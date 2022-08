Postupem do finále v Mexiku si Medveděv pojistil pro US Open pozici jedničky

Daniil Medveděv si postupem do finále turnaje ATP v Los Cabos pojistil nejméně do konce US Open pozici světové jedničky. Ruský tenista, jenž bude na grandslamu v New Yorku obhajovat trofej, v semifinále porazil Srba Miomira Kecmanoviče 7:6, 6:1. V Mexiku si zahraje o první letošní titul, čeká ho úřadující šampion Brit Cameron Norrie.