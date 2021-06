Český prapor drží ve Splavech juniorka Nosková, favoritky odpadávají

Vítězka juniorské grandslamové dvouhry v Paříži Linda Nosková má po šesti výhrách na French Open za sebou i dva triumfy mezi ženami na turnaji ITF Crystalex Mácha Lake Open by Moneta Money Bank ve Starých Splavech.



Ve čtvrtečním osmifinále porazila velká česká naděje nepříjemnou Bondarovou z Maďarska za dvě půl hodiny 6:1, 6:7(2), 7:5. Šestnáctiletá hráčka Přerova jasně dominovala v první sadě, ale pak o osm let starší Maďarka zlepšila return, přidala na důrazu a vynutila si třetí set. V něm Nosková nevyužila vedení 5:2, ale závěr zápasu zvládla.

„Byl to nakonec hodně těžký zápas. První set byl jednoznačný z mé strany, ale ona se pak vzpamatovala, ve druhém začala také útočit, ale přesto jsem ho měla vyhrát,“ řekla pro www.tenisovysvet.cz Linda Nosková. „Ve třetím setu jsem vedla a pak mi docela došly síly, protože hraju už třetí týden v kuse, ale nakonec jsem to naštěstí nějak dotáhla k výhře, i když to bylo zbytečné drama,“ popsala svůj postup Nosková.

V dnešním čtvrtfinále ji čeká španělská kvalifikantka Burillová, 239. hráčka světového žebříčku WTA.

Dvě české patnáctileté naděje Sára Bejleková ani Nikola Bartůňková už včera po středečním postupu na favorizované soupeřky nestačily, u Máchova jezera skončila svoji pouť i zkušená Tereza Smitková.

Na antukovém Mácha Lake Open se překvapivě vůbec nedařilo favoritkám, které ve vedru postupně odpadávaly: z elitní osmičky nasazených tenistek zůstala v pavouku už jen čtyřka Maďarka Janiová.

V pátek čtvrtfinálový program dvouher odstartuje na starosplavských kurtech v 10 hodin, odehraje se i semifinále čtyřhry.