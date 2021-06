Česká naděje Nosková si ve Splavech zahraje o finále

Nosková, která dostala od pořadatelů divokou kartu, na antukovém turnaji žen ITF ve Starých Splavech Crystalex Mácha Lake Open by Moneta Money Bank s celkovou dotací 60 tisíc dolarů postupně porazila sedmou nasazenou Cepedeovou Roygovou z Paraguaye, Maďarku Bondarovou a v pátek si ve čtvrtfinále poradila s další favoritkou, španělskou kvalifikantkou Burillovou Escorihuelaovou, jež je ve světovém žebříčku WTA na 239. místě, o 415 příček výš než český talent z Přerova...

Nosková vyhrála 7:5, 6:2, ovšem v prvním setu prohrávala už 2:5. Jenže pak ovládla devět gamů v řadě, duel následně dovedla k vítězství a postupu do semifinále 20. ročníku starosplavského turnaje.

„Byla to ode mě docela hrůza,“ řekla sebekriticky pro www.tenisovysvet. cz Linda Nosková. „Možná je to troufalé říct, ale myslím, že jsem hrála tak na čtyřicet procent a přesto jsem v semifinále. Rozhodně to ode mě nebylo nejlepší. V prvním setu jsem se do stavu dva pět vůbec nechytala a nehrála to svoje, co bych měla. Ale pak jsem to začala liftovat, přestala jsem kazit a tím jsem ten set asi otočila. Takhle už se mi povedlo otočit hodně zápasů, takže jsem si věřila, nejsem zvyklá něco vzdávat. Ve druhém setu jsem pokračovala ve své hře, bylo to i o servisu a soupeřka na mě už nic nevymyslela,“ popsala Nosková.

V boji o postup do finále narazí dnes Linda Nosková na o dva roky starší Číňanku Čengovou, která v pátek zdolala Chorvatku Mrdežaovou a v žebříčku WTA jí patří 245. pozice. Duel by měl začít ve 13.00.

V semifinále dvouhry se na turnaji u Máchova jezera už překvapivě neobjeví ani jedna z elitní osmičky nasazených tenistek. Poslední z nich, čtyřka turnaje Maďarka Janiová, podlehla v pátek Srbce Kruničové. Ta se v dnešním druhém semifinále střetne s Rumunkou Cadantuovou, které skrečovala čtvrtfinálový zápas její krajanka Dulgheruová.

Nosková si nedlouho po vítězném čtvrtfinále dvouhry střihla ještě semifinále čtyřhry, v němž s krajankou, rovněž teprve 16letou Lucií Havlíčkovou, padly s řecko-nizozemský párem až v super tie-breaku.

Dnešní finále čtyřhry s Češkou Detiucovou v akci (11.30), obě semifinálové dvouhry i nedělní bitva o konečný triumf v singlu budou k vidění na O2 TV.