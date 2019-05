Rosol hrál grandslam po dvou letech: Mladé nevidím. Asi nechtějí makat

Kam se tenhle český čahoun poděl? Rosol, jenž se proslavil wimbledonským triumfem nad Nadalem a svými ranami dokázal potrápit prakticky každého, odehrál poslední grandslam právě v All England Clubu v roce 2017 – a pak dlouho nic.

Roland Garros 2019 zpravodajství, rozhovory, pavouky

Až nyní dostal na Roland Garros zase možnost naskočit mezi šlechtu, tentokráte jako šťastný poražený z kvalifikace. „Štěstí jsem si tím vybral. Nemůžu mluvit o tom, že jsem ho neměl v zápase,“ říkal sympaticky. „Otočil jsem to na 2:1 na sety, ale i díky tomu, že soupeř skoro netrefil zařízení. Pak mi tolik nešly nohy. A on to odehrál bravurně.“

Proto se Harris radoval ze svého prvního grandslamového triumfu v kariéře. Rosol je proti němu mazákem, ani téměř dvouletá pauza na královských akcích ho neznervózňovala. „Věděl jsem do čeho jdu. Těšil jsem se. Věřím, že podobných zápasů bude víc.“

Poté, co vypadl ze stovky, a tedy i z automatického nasazování do hlavních soutěží v Melbourne, Paříži, Londýně a New Yorku, poznává po třicítce svět plný překážek.

„Když mám příležitost hrát na velkých turnajích o velké body, tak se to nahrává líp. Pokud je musíte sbírat na challengerech, kde se rvou všichni o každý fiftýn, je to dřina. Dneska už je challenger stejná úroveň jako ATP. A ještě jsou tam mladí dravější,“ líčí Rosol. „Je lehčí se na ATP udržet, než se tam dostávat zpátky.“

Comeback na Roland Garros mu pomohl, víra ve slibnou budoucnost ho neopouští. „Motivaci nemusím hledat, mám ji pořád. Dokud mi drží zdraví, budu to zkoušet,“ říká rázně.

Díky tomu byli v hlavní soutěži v Paříži aspoň dva Češi, on a trápící se Jiří Veselý. Radek Štěpánek už je na sportovní penzi, Tomáše Berdycha trápí záda… Kde jsou ty časy, kdy oni čtyři nastupovali na grandslamech pravidelně.

„Moc mladých Čechů, kteří by mohli hrát, nevidím. Pořád je to ještě na mně. Věřím, že nějaký rok budu ještě hrát,“ říká Rosol.

Chybějící konkurence ve vlasti ho ale netěší. Je to smutný pohled, Lukáši?

„Nevím, co na to říct,“ dumá. „Český chlapský tenis stagnuje. Těžko soudit, čím to je. Asi se jim nechce makat.“