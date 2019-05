Divoká premiéra Bouzkové: dvoudenní zápas a holubí pár před obličejem

V polovině prvního setu si mladá Češka najednou zakryla obličej a přestala hrát. Důvod? Jejím směrem poměrně nízko nad antukou svištěl párek holubů. „Byli opravdu tady,“ ukazovala si před tvář, teď už s úsměvem. „Nic podobného se mi nikdy nestalo. Hlavně jsem si myslela, že se míček měl opakovat. Ale je to na rozhodčích. Co se dá dělat.“

ZPRAVODAJSTVÍ ze třetího dne Roland Garros

Vysvětlení jí umpirová sudí nabídla následující: „Prý jsem přestala hrát. Na to jsem já řekla, že to byl reflex, když mám holuba půl metru před sebou... Vůbec jsem o nich nevěděla; nevím, na co útočili. Každopádně mi to připadalo divné – když třeba spadne deštník nebo se stane něco podobného, tak se míč opakuje.“

Kuriózní moment za stavu 3:3 v úvodní sadě duel jistě nerozhodoval. Bouzková, která letos nakoukla i do českého fedcupového družstva, si počínala směle.

Kanaďanka s rumunskými kořeny Andreescuová patřila k nejlepším tenistkám úvodu roku, na druhou stranu od turnaje v Miami nenastupovala kvůli zraněnému ramenu. „Když má taková hráčka dva měsíce pauzu, největší příležitost přijde v prvním zápase,“ ví Bouzková. „Šanci jsem měla hodně velkou. Ale i to jsou zkušenosti. Vezmu si z toho to nejlepší.“

Jen výhru bohužel ne. Větší šance na ni byla v pondělí.

„Včera jsem byla trochu smutná, že jsem druhý set nedotáhla do konce,“ přiznala. „Na druhou stranu – kdyby mi před turnajem řekli, že budu mít možnost hrát s ní na tři sety, rozhodně bych to brala. Užila jsem si to. Dokázala jsem si, že můžu hrát i proti takhle dobrým holkám. Plánuju na tom stavět dál.“

Čeští (ne)šťastní poražení Marie Bouzková prošla do hlavní soutěže jako „lucky loser“, šťastná poražená z kvalifikace. Totéž zažil i Lukáš Rosol, ale více štěstí už se nedostavilo – oba své dlouhé přetahované prohráli. „Po skončení kvalifikace už tam čekali hráči, co měli šanci. A pak se vytahovala jména z pytlíku,“ popisuje Rosol losovací proceduru. Tenisté a tenistky s písmeny LL u jména dostávají za 1. kolo grandslamu poloviční prize money: druhá půlka zůstává odhlášeným, čímž je ATP a WTA motivují k tomu, aby při zraněních nenastupovali do duelů za každou cenu jen na pár symbolických gamů.



I na tom, že si jí krajané všímají čím dál častěji. Juniorská vítězka US Open stoupá žebříčkem sice pomaleji, ale zase vytrvale. V Paříži měla kliku (viz box), postupně však míří k tomu, aby hrála hlavní soutěže na grandslamech pravidelně.

Však i přítomní Češi na Roland Garros ocenili, jak se proti favoritce rvala.

„Vnímala jsem je. A když jedna strana řvala Maruška a druhá odpovídala Bouzková, vždycky jsem se tomu smála. To jsem nikdy předtím nezažila,“ líčila potěšeně.

Optimismus má ostatně v sobě. Těsnou porážku brala jako lekci, nikoli jako příkoří.

„Nemůžete ode mě očekávat, že budu někdy po prohraném zápase nějak hodně nepříjemná. Já taková nejsem,“ povídala vyrovnaně. „Teď si pár dní odpočinu a budu se připravovat na trávu. Doufám, že mi to na ní půjde dobře.“

Ideálně bez holubů.