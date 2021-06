Aleš ví, co na soupeřky platí, chválí bývalá tenistka trenéra Krejčíkové

„Jsem ráda, že to s Aldou zvládli. Psali jsme si. Báru osobně neznám, ale fandila jsem jí,“ vyznala se.



Co jste na výkony Krejčíkové říkala?

Na začátku turnaje jsem nečekala, že by mohla vyhrát. Hrála neskutečně a zápasy, co jsem viděla, vyhrála zaslouženě. Zvládla to psychicky, dobře se pohybovala. Hrála konstantně. Věděla, co má hrát, a i když se jí chvilkově nedařilo, protože nikdo není robot, tak se držela taktiky a to rozhodlo.



Poznávala jste v taktickém plánu svého bývalého kouče?

Tohle se těžko hodnotí, holky dnes hrají něco úplně jiného než kdysi já. Aleš není trenér, který by měl jen jednu taktiku. V době, kdy trénoval mě, chodil sledovat moje soupeřky a věděl, co na kterou platí. Bára má dobrý útok z bekhendu a umí zaservírovat. On ji zná, vychází z jejích zbraní a ty pak platí i na soupeřku. V tomhle jsem ho skutečně poznávala.

Vzpomněla jste si na svoje zápasy na Roland Garros?

Je to hrozný, jak to letí, že? (směje se) Prolítlo mi to hlavou, Alešovi jsem to psala a odepsal to samé. Není to ovšem jen případ Roland Garros, ale všech turnajů, kde jsem si zahrála. Bylo to krásné. Vím z vyprávění, že se to tam za tu dobu hodně změnilo. Vzadu, kde byl park, je víc kurtů, hlavní kurt má střechu...

Láká vás podívat se tam?

V Paříži jsem byla hodněkrát, externě pracuji pro jeden klub ve Francii. Na Roland Garros jsem se ale ještě nedostala. Ráda bych to změnila a zavítala tam mimo grandslam, mimo sezonu. Jinak je tam strašně moc lidí. Ale to se chystám už pět let. (úsměv)

Krejčíková do Paříže přijela jako vítězka turnaje ve Štrasburku. Neměla to snadné, že?

Když se podaří turnaj předtím, může se projevit únava. Často se stane, že se podaří jedno dvě kola, ale pak vás únava dožene. Bára hrála ještě čtyřhru a mix, měla toho hodně. Klobouk dolů, jak nápor zápasů zvládla fyzicky i psychicky. To se moc často nevidí.

Je pro ni pořád ještě dobrý nápad hrát čtyřhru?

Proč ne? Taky mi vyhovovalo, že jsem ji hrála, zápasy byly lepší než trénink. Debl ji zřejmě dostal do psychické a herní pohody. Pokud si věřila, že to zvládne, nebyl důvod čtyřhru rušit. Skrečovat ji mohla vždycky. Asi taky na začátku netušila, že to ve dvouhře takhle půjde.