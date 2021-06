Když září nečekané šampionky. Krejčíková po boku Ostapenkové či Bartoliové

Roland Garros 2020 Iga Šwiateková

Po dalším příkladu netřeba pátrat dlouho.

Loni rovněž v Paříži triumfovala tehdy 54. tenistka světa z Polska, 19leté zjevení navíc na cestě k poháru nepustilo jediný set. Šwiateková v osmifinále zničila světovou jedničku Halepovou z Rumunska, titul si definitivně přivlastnila díky výhře 6:4, 6:1 nad Američankou Keninovou.

„Zrodila se hvězda,“ chválila Martina Navrátilová. Nyní, o sedm měsíců později, Šwiateková pronikla do první desítky světového žebříčku, letos na Roland Garros při snaze obhájit prvenství ztroskotala mezi osmi na Řekyni Sakkariové, kterou následně přemohla Krejčíková.

US Open 2019 Bianca Andreescuová

Kanaďanka rumunského původu se do New Yorku, stejně jako Krejčíková do Paříže, vydala na svůj pátý grandslam v kariéře, předtím nepřešla druhé kolo. Jenže najednou... titul! V 19 letech už figurovala na 15. místě pořadí WTA, nicméně sezonu začínala jako číslo 107.

Její formu na US Open odnesly například Dánka Wozniacká či Švýcarka Bencicová, ve finále pak Andreescuová přemohla 23násobnou šampionku a domácí modlu Serenu Williamsovou 6:3, 7:5.

„Nesoustředila jsem se na to, s kým hraju. Jsem na sebe pyšná, jak jsem tuhle situaci zvládla,“ pravila mladá senzace.



Dál však její příběh pokračuje zatím neslavně. Kanaďanku trápí vleklá zranění, od US Open odehrála jen dva grandslamy, letos v Paříži skončila už v prvním kole. Přesto se drží na sedmé příčce žebříčku.

US Open 2018 Naomi Ósakaová

Také o rok dříve triumfovala v New Yorku další mladá novicka, tehdy 20letá Japonka. I ona ve finále přemohla Serenu Williamsovou, duel výrazně pošramotilo nevybíravé chování Američanky vůči rozhodčímu, kterého nazvala zlodějem za to, že jí kvůli nepovolené komunikaci s trenérem a házení raketou udělil trestný fiftýn, následně i celý game.

Obě aktérky titulového zápasu tak při ceremoniálu slzely. „Je mi jasné, že tady každý fandil Sereně. Je mi líto, že to takhle dopadlo,“ řekla Ósakaová.

Japonka s haitskými kořeny se na US Open vydala povzbuzena povedenou sezonou, během níž se vyhoupla ze 70. místa na 19. Titul ji vystřelil ještě výše, od té doby přidala další tři grandslamové vavříny.



Z letošního Roland Garros odstoupila sama po aféře, kterou vyvolalo její oznámení neúčastnit se během turnaje povinných tiskových konferencí.

US Open 2017 Sloane Stephensová

Do třetice americký podnik v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové. Čtyři roky starý úspěch Stephensové si zaslouží přívlastek překvapivý ani ne tak vzhledem k mládí či absenci předchozích výsledků vítězky, nýbrž díky jejímu příběhu šampionky.

Stephensová se totiž po olympijských hrách v Riu potýkala s únavovou zlomeninou levého chodila, na začátku roku 2017 se dokonce podrobila operaci. Na kurty se vrátila až ve Wimbledonu po téměř roční pauze.

I tak v semifinále udolala krajanku Venus Williamsovou, v dalším americkém souboji pak deklasovala kamarádku Keysovou 6:3 a 6:0. „O grandslamovém titulu jsem vždycky snila, ale nečekala jsem, že přijde po takovém období bez tenisu,“ svěřovala se.



V sezoně po triumfu se dostala do finále i na Roland Garros, od té doby ale zpravidla končí v prvním týdnu. Letos v Paříži se znovu předvedla v dobré formě, porazila Karolíny Plíškovou a Muchovou, než ji v osmifinále zastavila jiná Češka - Krejčíková.

Roland Garros 2017 Jelena Ostapenková

V průběhu turnaje oslavila dvacáté narozeniny a ke kulatinám si nadělila vskutku stylový dárek. Přestože do té doby vyhrála na grandslamech jen čtyři zápasy, nadechla se k báječnému tažení. Ve finále ustála ataky Halepové z Rumunska, kterou zdolala 4:6, 6:4 a 6:3.

Coby 47. tenistka světa se Ostapenková stala nejníže postavenou šampionkou od zavedení žebříčku WTA v roce 1975. „Nikdy jsem nesnila o tom, že ve 20 letech vyhraju Roland Garros. Je to neuvěřitelné.“



Byť prohlašovala, že v další kariéře chce vyhrát všechny grandslamy, vůbec se jí nedaří. Jen v Paříži od titulu vyhrála pouze dva zápasy, jinak ve třech případech skončila v prvním kole. Letos nestačila na Keninovou.

US Open 2015 Flavia Pennettaová

Na rozdíl od předchozích šampionek svůj premiérový titul nezískala na začátku kariéry, nýbrž na jejím konci ve věku 33 let. Pennettaová si grandslamovou premiéru odbyla už v roce 2003, ze 48 předchozích pokusů dosáhla jen na jedno semifinále.

Proto když na oblíbeném US Open, ročník 2015, coby 26. hráčka světa skolila ve čtvrtfinále Petru Kvitovou a ve finále krajanku a kamarádku Vinciovou, oznámila, že u tenisu zůstane jen do konce sezony.

„Je to nejlepší způsob, jak říct tenisu sbohem,“ uvědomila si. Titul ji posunul do role světové šestky a také na Turnaj mistryň.



Wimbledon 2013 Marion Bartoliová

Proslavila se obouručným forhendem, nezvyklý styl jí dopomohl k titulu z Londýna, který oslavila ve 27 letech jakožto 15. hráčka světa.

„Vždy jsem se chtěla lišit. Být jako ostatní mi připadá nudné,“ prozradila po vítězství ve finále nad Němkou Lisickou 6:1 a 6:4. Také Bartoliová po životním úspěchu ukončila kariéru, příčinou byly zdravotní důvody.

Plánovaný návrat v roce 2018 nakonec neuskutečnila, letos se přesto na grandslamu znovu objevila. Na Roland Garros coby moderátorka zpovídala tenistky, hovořila i s Krejčíkovou, s níž ji pojí také bývalá trenérka. Rovněž Francouzka, byť jen krátce, spolupracovala s Janou Novotnou.



Po sobotním galapředstavení Krejčíkové už mají společný také status grandslamové šampionky.