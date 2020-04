Z kurtů do obchodu. Grandslamový šampion v době virové doplňuje regály

„Rozhodně to nedělám jen pro zábavu, důležitější je získávání poznatků a zkušeností z jiného pracovního prostředí, než na které jsem normálně zvyklý,“ zdůvodňuje 28letý Němec.



Tenisté se období turnajového vakua, které potrvá minimálně do poloviny července, přizpůsobují různě. Užívají si čas strávený s rodinou, drží svá těla i mysli v kondici, baví příznivce na sociálních sítích, organizují a dotují sbírky na pomoc potřebným.

A mají také prostor dělat věci, na něž jim v běžném režimu nezbývá čas.

Čehož využil také specialista na čtyřhru Krawietz, který se během sportovní pauzy vrhl do práce v supermarketu. „Starám se s jedním kolegou o regály, vyklízím je a plním. Dávám pozor na to, aby byly regály s uzeninami a sýrem stále plné, a odstraňuji prázdné kartony. Také jsem hlídal před vchodem a dezinfikoval nákupní vozíky,“ prozrazuje pro magazín Spiegel.

Nápad vyzkoušet si civilní zaměstnání se v hlavě třináctého deblisty světa zrodil už dříve, až současná krize mu ale dala prostor jej zrealizovat.

„A reakce jsou naprosto pozitivní,“ pochvaluje si v rozhovoru pro tennis-tourtlak.com. „Od každého v mém kruhu přátel, kdo o tom ví, uslyšíte, že to je úplně v pohodě. Není nikdo, kdo by říkal něco hanlivého jako: Co tam děláš? Jsem si jist, že se za pár let rád ohlédnu, jaká to byla výjimečná zkušenost.“

Za práci, kterou vykonává už několik týdnů, dostává 450 eur, v přepočtu 12 tisíc korun. Ovšem peníze nejsou Krawietzovým hnacím motorem, vždyť jen za loňský titul z grandslamu v Paříži inkasoval v přepočtu téměř osm milionů korun. „Finanční aspekt pro mě není to hlavní, ale samozřejmě jste rádi, že si vydělaná eura vezmete s sebou,“ nezastírá.



Zatím se mu jeho dvojí identitu profesionálního tenisty a zaměstnance supermarketu daří před zákazníky úspěšně skrývat, někteří bystřejší nakupující však jeho tvář poznávají.

„Jednou ke mně přistoupila dáma a zeptala se, jestli jsem ten, kdo také hraje tenis. Ale pak se o to už nezajímala a pokračovala dál v pracovním duchu a zjišťovala, kde lze najít určitý typ sýra,“ vypráví s úsměvem. „Musím uznat, že když jsem nakupoval, tak jsem také nevěnoval pozornost personálu v obchodech. Což se po této zkušenosti jistě změní.“

Krawietz propříště, díky poznatkům, co obnáší role pracovníka v supermarketu a čím mu zákazníci zatápějí, jistě změní také další zvyky při nakupování.

„Klasikou samozřejmě je, když si zákazník vezme ložní prádlo, ale u regálu s bonbóny se rozmyslí, že ho nechce. A místo toho, aby jej vrátil zpět, tak ho odloží tam, kde stojí. Téměř každý to ve svém životě udělal, ale pokud jste hodinu třídili krabici takto odložených věcí, určitě už to sami neuděláte.“