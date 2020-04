Sháníte hlídání dětí? Nebo parťáka na běhání? Dobrák Haase zvládá vše

Nejznámější opatrovník dětí v Nizozemsku? Jednoznačně Robin Haase.

„V případě potřeby mi pošlete soukromou zprávu,“ připojil bývalý 33. tenista světa k videu na instagramu, v němž nabízí rodinám péči o jejich ratolesti v případě, že i přes opatření v souvislosti s nemocí covid-19 musí do práce a nemají hlídání.

Jeho nabídka se setkala s velkou odezvou.

„Dostal jsem hodně žádostí, což bylo skvělé, ale všechny jsem nemohl přijmout, protože tím, že se pohybuješ okolo hodně lidí, můžeš ohrozit sebe i ostatní,“ vypráví Haase pro atptour.com. „Přesto jsem to dvakrát udělal a byla to opravdu zábava a takto pomoci bylo moc hezké. Jediné hlídání dětí, které jsem předtím dělal, bylo pro synovce před nějakými 15 lety, takže jsem neměl žádné opravdové zkušenosti. Ale vyšlo to dobře,“ pochvaluje si.



Kromě hlídání dětí se vítěz dvou turnajů ATP snaží vymyslet všemožné způsoby, jak své krajany a fanoušky udržet v pozitivní náladě, během prvních dvou a půl týdnů pandemie pomáhal nepřetržitě.

„Jeden kluk měl 10. narozeniny a normálně je vždy slaví tak, že jde s rodiči do restaurace. Jelikož ty jsou ale teď zavřené, rozhodl jsem se koupit mu hru a osobně mu ji přinést. Když jsem měl narozeniny zase já (6. dubna), překvapil mě videovzkazem, což od něj bylo moc hezké,“ uvádí příklad, jak jeho konání vyvolává pozitivní zpětné reakce.

Další Haaseho rolí bude také společník při tréninku, což je v době pandemie a minimálního sociálního kontaktu další nedostatkové zboží.

„Napsal mi chlápek, který po několik měsíců cvičí, jestli bych si s ním nešel zaběhat, a pomohl mu tak udržet motivaci. Ještě jsme to neuskutečnili, protože žije dvě a půl hodiny ode mě, ale je to skvělý nápad na něco, co bych opravdu rád udělal. Můžete to udělat venku a být od sebe dostatečně vzdálení, ale je to zároveň aktivita, která se dělá společně, což je teď důležité,“ uvědomuje si.

Ve 33 letech už je Haase za zenitem své tenisové kariéry, na světovém žebříčku mu patří až 170. příčka, trápí ho zdravotní problémy. Pomůže mu tedy aktuální turnajový půst k tomu, aby se dal do kupy? Nikoli, zdá se, že u něj překvapivě bude platit opak.

„Mám velmi špatné koleno, ale protože jsem pořád hrál, na bolest jsem si zvyknul. Ale jelikož teď nehraji, budu muset začít znovu, znovu budu muset projít tím peklem bolesti. Myslím, že budu schopný to zvládnout, a opravdu se těším na hraní. Soutěžení a hraní pro velké davy jsou věci, které postrádám nejvíc. Vnímám sám sebe nejen jako tenistu, ale také jako baviče.“

A v časech zdravotnické krize také jako zdatného pomocníka.