Novakův očistec. Jak se dál vyvine šílený příběh? Šťastný konec se čekat nedá

Rozvášněný mladík skáče a křičí na střeše černého mercedesu, v němž mohl sedět božský „Nole“. Policie rozhání dav v centru Melbourne pepřovým sprejem. Lidé na různých kontinentech se trumfují v patetických výrocích. Šíří se senzační zprávy, které jsou vzápětí vyvraceny.

Australian Open obvykle nabízí tenisovým divákům napínavou podívanou. Největší nervák se světovou jedničkou v hlavní roli je ale letos k vidění ještě před jeho startem.

Ani pondělní překotné dění nepřineslo definitivní rozuzlení prazvláštní zápletky. Novak Djokovič uspěl s odvoláním proti zrušení vstupního víza do Austrálie. Soud prohlásil, že se s ním při kontrole po přistání v Melbourne zacházelo nespravedlivě a že nedostal dost času, aby se k rozhodnutí pohraniční služby mohl vyjádřit.

Čtyřiatřicetiletý Srb směl opustit ošuntělý Park Hotel, kde byl držen v karanténě. Pozdě večer si dokonce zatrénoval v Laver Areně, ve které už devětkrát dobyl titul.

Vyhráno však neměl. Jeho osud třímal v rukou Alex Hawke, ministr pro přistěhovalectví, jenž mohl využít své pravomoci a vyhostit Djokoviče z důvodu nesplnění podmínek pro udělení zdravotní výjimky pro neočkované návštěvníky země.

Nadal: Má právo hrát

Byť příbuzní sportovní superstar na odpolední tiskovce v Bělehradě mluvili o vítězství spravedlnosti, Hawke o pár hodin dříve oznámil, že se případem zabývá a že svůj názor oznámí patrně v úterý.

Těžko odhadovat, jaký postoj tamní vlády způsobí větší poprask. Klidné východisko z této šlamastyky neexistuje, natož nějaký happy end.

Setrvají-li politici na stanovisku, podle něhož v Austrálii nesmějí pobývat neočkovaní cizinci, kteří se odvolávají pouze na prodělaný covid v minulém půlroce, vypuknou na mezinárodní scéně i v ulicích Melbourne další nepokoje.

Djokovič ztratí šanci podesáté získat nablýskanou trofej a ujmout se vedení v historickém závodu s rivaly Federerem a Nadalem. Každý z nich zatím vlastní 20 grandslamových pohárů. „Ať s Djokovičem souhlasím či ne, považuju verdikt soudu za konečný. Podle něj má právo nastoupit, což je podle mě fér,“ citovaly agentury Rafaela Nadala.

Podobně se vyjádřili současní i bývalí australští tenisté Kyrgios, McNamee nebo Alexander. Taky šéf turnaje Tiley si přeje, aby se Djokovič tradičního klání zúčastnil. Hawke ale jistě cítí tlak i z druhé strany. Třeba od premiéra Morrisona, jenž se „zakleknutím“ na Djokoviče snažil vylepšit si preference před květnovými parlamentními volbami.

A rovněž od běžných občanů, kteří dlouhou dobu museli snášet drsná protiepidemická opatření a teď s nelibostí přihlížejí, kterak se celebritě dostává „protekčního“ zacházení.

Dle obecných pravidel by zrušení víza pro Djokoviče zároveň znamenalo tříletý zákaz vstupu do Austrálie. Vláda jej může dalšího trestu ušetřit. Otázkou je, zda by se po posledních neblahých zážitcích vůbec chtěl „tam dolů“ ještě někdy vrátit.

Nakažený mezi dětmi

Francouzská ministryně sportu Maracineanuová oznámila, že Djokovič pro jarní Roland Garros nepotřebuje potvrzení o vakcinaci.

Dlouhodobé putování po planetě bez něj se však pro něj může stát krajně nepohodlným. A není od věci si připomenout, že by skandál nevznikl, kdyby se Djokovič nechal očkovat jako téměř všichni jeho kolegové a kolegyně z ATP a WTA.

Nemusel by snášet ponižující zacházení od Australanů. Nepsalo by se poplašně a nepravdivě, že ho krátce po soudním vítězství zatkla policie. Netrnul by, jak se v nouzi stihne připravit na grandslam.

Ostatně i Djokovičův bývalý trenér Boris Becker v rozhovoru pro britský Daily Mail řekl: „Myslím, že Novak dělá zásadní chybu, když vakcínu odmítá. Ohrožuje tak zbytek své kariéry a příležitost stát se nejlepším tenistou všech dob.“

Novak Djokovič ve čtvrtfinále Davis Cupu.

Pakliže ho Morrisonova parta nechá v Melbourne Parku nastoupit, může se Djokovič zaradovat. Opustí očistec, leč v nebi se neocitne.

Velkou neznámou bude jeho forma po takřka týdenním martyriu i přijetí od australských diváků, kteří jsou vysazení na jakýkoliv náznak nefér chování a povýšenosti. Dají se čekat všelijaké scény. Ačkoliv je „Djoker“ neskutečně psychicky odolný, tak perné chvilky asi ještě nezažil.

„Upřímně, ať to dopadne jakkoliv, obávám se, že není pro Novaka bezpečné, aby na Australian Open hrál,“ píše srbský novinář Saša Ozmo.

Djokoviče už dříve provázela rozporuplná pověst. Teď působí podezřele například nejasnosti ohledně pozitivního testu na koronavirus, jímž se prokazuje v Austrálii.

V následujících dnech totiž v uzavřených prostorech s odkrytými ústy pózoval na akci s dětmi ze své akademie v Bělehradě nebo podstoupil focení pro francouzský deník L’Equipe.

Planoucí vášně (nejen) v Melbourne tedy jen tak neuhasnou.