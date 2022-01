Šéf srbského parlamentu: Australské úřady chtějí Djokoviče deportovat

Djokovič mohl opustit detenční zařízení, kde byl uzavřen od čtvrtka, a dostal zpátky pas, ale ministr pro imigraci Alex Hawke mu vízum může odebrat znovu. O něj devítinásobný vítěz Australian Open minulý týden přišel kvůli zpochybnění výjimky z jinak povinného očkování proti koronaviru.

Dnešní úspěch neznamená konec Djokovičovy anabáze, což Dačiče znepokojuje. „Proces měl skončit, když o této záležitosti rozhodl soud,“ řekl Happy TV. Bývalý šéf srbské diplomacie se obává, že Djokovič ještě bude mít problémy. „Australské úřady se ho zjevně rozhodly deportovat, což zahrnuje tříletý zákaz vstupu do Austrálie. Odporuje to zdravému rozumu,“ řekl.

Obdobné obavy má i Djokovičova rodina. „Poslední informace je, že ho chtějí uvěznit. Je se svými právníky,“ řekl televizní stanici Prva TV Djokovičův bratr Djordje. Jeho slavný sourozenec prý stále nedostal zpět osobní věci.

Bývalý tenista a současný poslanec australského parlamentu John Alexander je proti tomu, aby ministr pro imigraci použil právo znovu zrušit Djokovičovi vízum. Hráčova přítomnost podle něj nepředstavuje pro Australany žádné zdravotní riziko. „Ministrova osobní pravomoc rušit víza je vytvořena k tomu, aby se zabránilo, že nám po ulici budou chodit kriminálníci nebo nakažlivé osoby, nikoliv k řešení možných politických problémů,“ uvedl na facebooku.

Někdejší ředitel Australian Open Paul McNamee vyzval k respektování soudního rozhodnutí. „Djokovič měl svůj den u soudu s předložením všech důkazů a jednoznačně vyhrál. Respektujme rozhodnutí soudu a posuňme se na jiný kurt, kde se sportuje,“ poznamenal s odkazem na slovní hříčku v angličtině, kde jsou pro soud i kurt stejné výrazy.

Bývalý australský premiér Kevin Rudd vnímá dnešní verdikt jako porážku současného premiéra Scotta Morrisona, který byl jedním z velkých kritiků udělení výjimky pro Djokoviče. „Totální neschopnost! Jako ve všem ostatním. Když ho tady opravdu nechtěli, tak proč mu proboha dali víza, aby mohl přiletět? Vypadá to jako obrovská snaha o odvádění pozornosti ve chvíli, kdy se lidé v reálném světě nemohou nechat otestovat,“ připomněl na twitteru, že v Austrálii jsou kvůli současné vlně koronaviru přeplněná testovací místa.

Rafael Nadal označil dění kolem svého dlouholetého tenisového rivala za cirkus. S nadsázkou prohlásil, že ho na Australian Open nechce. Když byl Djokovič na letišti zadržen, Nadal pro něj vyjádřil pochopení, ale zároveň zdůraznil, že o povinném očkování pro cestu do Austrálie věděl Srb dostatečně dopředu. „Ať už v nějakých věcech s Djokovičem souhlasím, nebo ne, spravedlnost promluvila a řekla, že má právo startovat na Australian Open. Myslím, že je nejférovější to tak udělat, a když to tak dopadlo, přeji mu hodně štěstí,“ řekl Nadal španělské rozhlasové stanici Onda Cero.

S hvězdným Srbem má ve vzájemných zápasech lehce negativní bilanci 28:30 a na Australian Open mu podlehl mimo jiné ve finále 2019. Jako soupeř by mu Djokovič rozhodně nechyběl. „Osobně bych byl mnohem radši, kdyby nehrál,“ smál se aktuálně šestý tenista světa.